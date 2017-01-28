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"Терек" назвал пять соперников по контрольным матчам на втором сборе

Игроки "Терека" после трех выходных дней возобновят тренировочный процесс 30 января, информирует официальный сайт команды.

Второй этап подготовки грозненцев к возобновлению сезона пройдет в Турции и продлится до 9 февраля. За это время подопечные Рашида Рахимова сыграют пять контрольных матчей:

31.01 «Работнички», Македония
3.02. «Брно», Чехия
5.02. «Дукла», Чехия
6.02. «Славия», Болгария
9.02. «Вардар», Македония.
Теги: Терек
Сегодня, 14:47
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