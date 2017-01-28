Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:46
Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (6)
Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (6)
03:21
Артем Дзюба: забил два гола китайскому клубу, после чего сказал: "Ребята, мои сборы в "Зените" закончились" (5)
Артем Дзюба: забил два гола китайскому клубу, после чего сказал: "Ребята, мои сборы в "Зените" закончились" (5)
Вчера 23:49
На стадионе "Динамо" началась реставрация барельефов советского скульптора Сергея Меркурова (4)
На стадионе "Динамо" началась реставрация барельефов советского скульптора Сергея Меркурова (4)
Вчера 23:07
Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денег (6)
Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денег (6)
Вчера 23:05
Арсен Венгер дисквалифицирован на четыре игры
Арсен Венгер дисквалифицирован на четыре игры
Вчера 23:05
"Спартак" проявляет интерес к Вячеславу Караваеву (25)
"Спартак" проявляет интерес к Вячеславу Караваеву (25)
Вчера 23:04
Агент: Давыдов в "Уфе"? Впервые слышу
Агент: Давыдов в "Уфе"? Впервые слышу
Вчера 22:44
Евгений Алдонин: Луческу? Сразу видна рука мастера (7)
Евгений Алдонин: Луческу? Сразу видна рука мастера (7)
"Терек" назвал пять соперников по контрольным матчам на втором сборе
Игроки "Терека" после трех выходных дней возобновят тренировочный процесс 30 января, информирует официальный сайт команды.
Второй этап подготовки грозненцев к возобновлению сезона пройдет в Турции и продлится до 9 февраля. За это время подопечные Рашида Рахимова сыграют пять контрольных матчей:
31.01 «Работнички», Македония
3.02. «Брно», Чехия
5.02. «Дукла», Чехия
6.02. «Славия», Болгария
9.02. «Вардар», Македония.
Второй этап подготовки грозненцев к возобновлению сезона пройдет в Турции и продлится до 9 февраля. За это время подопечные Рашида Рахимова сыграют пять контрольных матчей:
31.01 «Работнички», Македония
3.02. «Брно», Чехия
5.02. «Дукла», Чехия
6.02. «Славия», Болгария
9.02. «Вардар», Македония.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.