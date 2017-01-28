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Роман Орещук: пять миллионов евро Ивановичу - это много

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук скептически оценил возможный трансфер защитника "Челси" Бранислава Ивановича в "Зенит".

"Футболист, конечно, качественный, топовый. Но, если верить информации, то питерцы будут платить ему до пяти миллионов евро. На мой взгляд, это много. Иванович - лучший центральный защитник чемпионата России? В данный момент нет. Есть пара футболистов, но кого-то особенно выделять не буду", - цитирует Орещука "Спорт-Экспресс".
Теги: Орещук Зенит Иванович
Сегодня, 16:30
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3
(1)
№3 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:48) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Дык, не идёт никто к бомжам на меньшее!

А к Вам гляжу очередь выстроилась.
Худшего игрока подписали с з/п в 4,5мл.
Иванович хоть топ защитник. А не чита Адриано.
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Как появилась инфа так весь Спам и прочие днари укакались уже от злости.Чуют,что если правда перейдет и оборону усилит и пару круглых на угловых вкатит.Кого еще спросят?Сарсанию,ерданцева или Увасю?

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Дык, не идёт никто к бомжам на меньшее!

Зато к вам одни Депаи прям летят)))Аж косяками.И все за ромбик играть.Вон полено Адриано кривоногое с детства за Спам топил,теперь будет усиленно по воробьям пулять.Дело полезное и главное как всегда у Феди на халяву)))


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:01) #
  • -3
  •  (3)

Дык, не идёт никто к бомжам на меньшее!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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