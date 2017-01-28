Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
17:27
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
10:46
Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (7)
Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (7)
Роман Орещук: пять миллионов евро Ивановичу - это много
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук скептически оценил возможный трансфер защитника "Челси" Бранислава Ивановича в "Зенит".
"Футболист, конечно, качественный, топовый. Но, если верить информации, то питерцы будут платить ему до пяти миллионов евро. На мой взгляд, это много. Иванович - лучший центральный защитник чемпионата России? В данный момент нет. Есть пара футболистов, но кого-то особенно выделять не буду", - цитирует Орещука "Спорт-Экспресс".
"Футболист, конечно, качественный, топовый. Но, если верить информации, то питерцы будут платить ему до пяти миллионов евро. На мой взгляд, это много. Иванович - лучший центральный защитник чемпионата России? В данный момент нет. Есть пара футболистов, но кого-то особенно выделять не буду", - цитирует Орещука "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.