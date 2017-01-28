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Роман Шишкин на правах аренды перешел в "Краснодар"

"Краснодар" официально объявил о переходе защитника Романа Шишкина, сообщает официальный сайт "быков".

Срок аренды рассчитан до конца нынешнего сезона. Отмечается, что Шишкин присоединится к новой команде на сборе в Испании, который стартует 29 января.

Роман Шишкин на правах аренды перешел в "Краснодар"
Теги: Шишкин Локомотив Краснодар Трансферы
Сегодня, 17:24
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6
(1)
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:53) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: сектант
Локо усиливается,два дня осталось

2 дня до чего осталось?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: Профессионал Ялта (Сегодня, 17:53) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Дай Бог тебе,Роман,заиграть по - хорошему в "Краснодаре". И клубу нужно усиление, и сборной ты нужен. Терять хороших игроков не следует. Их у нас в стране не так и много.
Регистрация: 25.04.2016
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:45) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Всех благ.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№3 Написал: Игорёк (Сегодня, 17:42) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи Роману,в Локомотиве у него твёрдого места в основе нет,а он хочет постоянно играть,а уж что у него получится,от него будет зависеть
Регистрация: 1.01.2017
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:40) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Локо усиливается,два дня осталось и пока никого не подпсали))
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:36) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Какой то не довольный что ли)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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