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Крута как никогда. О ренессансе Лиги 1 и сражении "ПСЖ" с "Монако"
После четырех лет абсолютного преимущества "ПСЖ" в Лиге 1 наконец-то нашлись клубы, которые смогли не только навязать ему борьбу, но и сделали чемпионат Франции одним из самых крутых и интригующих в нынешнем сезоне. Rusfootball.info рассказывает о французском футболе, о его русском оттенке и о главном матче прошедших выходных.
Чемпионат Франции
22 тур
"ПСЖ" – "Монако" 1:1
"ПСЖ": Трапп (Ареоля, 54'), Курзава, Тьяго Силва, Маркиньос, Менье, Матюиди, Мотта, Рабьо, Дракслер (Гедеш, 87'), Лукас Моура (Ди Мария, 60'), Кавани
"Монако": Субашич, Менди, Жемерсон, Глик, Сидибе, Лемар (Каррильо, 83'), Бакайоко (Мбаппе, 89'), Фабиньо, Бернарду Силва, Жермен (Моутиньо, 76'), Фалькао
Предупреждение: Сидибе, 80'
Чемпионат Франции принято считать "низовым" из-за низкой результативности и скучным из-за доминирования парижского суперклуба, но в этом сезоне Лига 1 ломает абсолютно все системы, выдавая одно из лучших соревнований в своей современной истории. После четырехлетней абсолютной гегемонии ПСЖ во французском футболе настало время интереснейших сражений за чемпионский титул. Если вы все еще не заглядывали за эту дверь, то сегодня для этого был самый подходящий момент.
Чтобы еще раз ощутить всю прелесть нынешнего чемпионата, обратимся к турнирной таблице, которая сложилась к 22-м туру. "Парижане" впервые за последние годы не имеют к этому игровому отрезку солидное преимущество и, более того, находятся даже не на первом и не на втором месте. Команду Эмери перед этими выходными обгоняли и "Ницца", и "Монако". Конечно, выдавшей бодрейшую первую часть сезон "Ницце" будет сложно удержаться в борьбе за чемпионство до конца, но она по-прежнему продолжает добавлять турниру пикантности, непредсказуемости и желания увидеть сказку практически в стиле прошлогоднего "Лестера".
Кстати говоря, подопечные Люсьена Фавра в этом туре уже успели обыграть хорошо выступающий и идущий в зоне еврокубков "Генгам". Эта победа вернула их на первое место, которое они утеряли после 20-го тура, но, как вы понимаете, судьба верхней строчки зависела от главного матча этих выходных. Еще в конце прошлого сезона встреча "ПСЖ" и "Монако" не имела особо турнирного значения, но уже тогда "монегаски" удивили своей соперника новой расстановкой, отменной игрой и итоговой победой.
В этой связи еще более любопытным вышло их новое соперничество на самом старте текущего чемпионата. Тогда Эмери только-только начинал свой путь в Париже и побеждал в каждом матче, но это никак не смутило Жардима и его парней, которые достаточно уверенно обыграли "ПСЖ" со счетом 3:1. Собственно говоря, еще тогда мелькнула надежда на то, что в этом сезоне подавляющего преимущества у "парижан" не будет. Сейчас же можно с уверенностью сказать, что эта надежда оправдалась.
"Монако" не ограничился успехом на старте и разогнался до таких скоростей, что его сейчас можно назвать самым атакующим и самым крутым клубом Европы. Средняя результативность "монегасков" только в Лиге 1 составляет почти 3 гола в матче. При этом интересно, что лучший бомбардир чемпионата Франции на данный момент не кто-то из игроков располагающегося в одноименном княжестве клуба, а Эдинсон Кавани. Нападающий "ПСЖ" обгоняет Фалькао на 8 мячей, но зато у "Монако" может отличиться едва ли не каждый из выходящих на поле футболистов, что делает его игру еще более интересной, а претензии на чемпионство еще более серьезными.
Можно сделать небольшое лирическое отступление и сказать о том, что Лига 1 интригует и борьбой за места ниже третьего. Расправляет крылья и готов воспользоваться любой осечкой лидеров "Лион", крепко слаженные коллективы "Сент-Этьенна", "Марселя", "Бордо" и "Генгама" также готовы внести свою лепту в расклад сил во французском футболе. Самое приятное, что почти все клубы во Франции стали показывать более результативный футбол. Посмотрите хотя бы на нынешний тур - из 20 команд не забили только "Нанси" и "Тулуза".
Впрочем, вернемся к главному блюду прошедших выходных. "Ницца" имела шанс остаться на первом месте только в случае победы "ПСЖ". При этом все три лидирующих клуба оказались бы в пределах одного очка. С точки зрения еще большей интриги и поклонников поработавшего в России Эмери такой вариант выглядел более желанным, но для большинства российских болельщиков, пожалуй, более предпочтительной была победа команды, владелец которой является россиянином.
Наверняка во время встреч "Монако" с ЦСКА в Лиге Чемпионов вы вспомнили или узнали, что предприниматель Дмитрий Рыболовлев основной владелец "монегасков", и, возможно, прониклись к этому клубу большой симпатией. В любом случае, мне кажется, приятно, когда у твоего соотечественника получается достичь большого успеха в большом турнире. Хотя, конечно, играет на поле не Рыболовлев, а профессиональные игроки.
Переходя ближе к событиям игры, которая стала основанием для написания данной статьи о всей Лиге 1, хочется сказать, что к ней "ПСЖ" и "Монако" подошли в отличной форме. Любопытно, что оба клуба последний раз проигрывали в одном и том же туре - в середине декабря в 18-м туре "парижане" уступили "Генгаму", а "монегаски" - "Лиону". Заметьте, оба обидчика лидеров идут в зоне еврокубков и навязывают своим соперникам нешуточную борьбу, что, конечно же, говорит о повышении уровня и зрелищности всего турнира.
В составе обеих команд больших сюрпризов не оказалось. Самым главным было, что на поле оказались главные бомбардиры - Кавани и Фалькао. Все-таки не просто так сегодняшнюю игру преподносили как противостояние тигра и матадора. Впрочем, первый тайм оказался не самым эпическим как в сражении этих двух парней, так и в борьбе всех остальных игроков в целом. И "ПСЖ", и "Монако" не спешили бросаться вперед с буйной головой, предпочтя сыграть на результат.
В таких случаях не редкость ситуация, когда зрители наблюдают игру без моментов. Сложно ожидать суперактивности от команд, которые выбрали осторожную тактику. Впрочем, пожалуй, это еще раз говорит о том, насколько важным был матч, и насколько сильна интрига во всем чемпионате. Хотя нельзя не обратить внимание на "Монако", который совсем не напоминал команду, которая забивает по три мяча за игру - "монегаски" практически не проявляли инициативу и были безлики в атаке.
"ПСЖ" сподобился хотя бы на что-то запоминающееся. Хотя может удар Моуры с добиванием Кавани и запомнился только по той причине, что других подобных выстрелов в створ больше не было... С другой стороны, почему бы, когда нападающие в тени, не насладиться отличной игрой защитников. Например, Менье выдавал отличный матч, не пропуская никого мимо себя на правом фланге и эффектно подключаясь к атакам своей команды.
Второй тайм так же, как и первый, выдался богатым на успехи игроков защитной линии. По крайней мере, можно сказать, что именно они приковывали к себе больше внимания, чем выкрутасы форвардов. Несколько неожиданной в ходе матче оказалось травма Траппа, который на ровном месте потянул заднюю поверхность бедра и ушел с поля. Казалось бы, выход неразогретого Ареоля может поспособствовать оживлению "Монако", но на деле ничего не изменилось. Гости несколько раз неплохо подошли к его воротам, но не более.
"ПСЖ" не сказать, что выглядел сильно лучше, но его атаки были полюбопытнее. Возможно, именно поэтому не стоит удивляться, что хозяева открыли счет. Хотя за помощь в организации своего гола они должны сказать большое спасибо Сидибе, который зачем-то явно и беспардонно снес в своей штрафной Дракслера. Кавани такими подарками не разбрасывается и уверенно пополняет свой бомбардирский счет с пенальти.
Пожалуй, победа одной из команд сегодня была бы не самой логично вытекающей из хода игры, но все к этому шло достаточно планомерно. И состоялась бы победа "ПСЖ", но уже в добавленное время Бернарду Силва оказался никем не прикрытым на подходе к линии штрафной и с помощью рикошета пробил Ареоля. Чисто формально, кстати говоря, голевую передачу на свой счет записал Сидибе - можно сказать, исправился.
Очевидно, что ничья стала удовлетворительным результатом для "Монако", который после 22-х туров делит первое место с "Ниццей". "ПСЖ" же упустил шанс сократить свое отставание от конкурентов. Сейчас "парижане" третьи и должны отыграть три очка, чтобы поравняться с лидерами. На это у них есть 16 туров, а у нас с вами есть отличная возможность понаблюдать за этим и посмотреть, кто же станет лучшим в самом интригующем чемпионате Франции за последние несколько лет.
Иван Долинин, Rusfootball.info
Чемпионат Франции
22 тур
"ПСЖ" – "Монако" 1:1
Голы: Кавани (с пенальти), 81' - Бернарду Силва, 90+3'
"ПСЖ": Трапп (Ареоля, 54'), Курзава, Тьяго Силва, Маркиньос, Менье, Матюиди, Мотта, Рабьо, Дракслер (Гедеш, 87'), Лукас Моура (Ди Мария, 60'), Кавани
"Монако": Субашич, Менди, Жемерсон, Глик, Сидибе, Лемар (Каррильо, 83'), Бакайоко (Мбаппе, 89'), Фабиньо, Бернарду Силва, Жермен (Моутиньо, 76'), Фалькао
Предупреждение: Сидибе, 80'
Чемпионат Франции принято считать "низовым" из-за низкой результативности и скучным из-за доминирования парижского суперклуба, но в этом сезоне Лига 1 ломает абсолютно все системы, выдавая одно из лучших соревнований в своей современной истории. После четырехлетней абсолютной гегемонии ПСЖ во французском футболе настало время интереснейших сражений за чемпионский титул. Если вы все еще не заглядывали за эту дверь, то сегодня для этого был самый подходящий момент.
Чтобы еще раз ощутить всю прелесть нынешнего чемпионата, обратимся к турнирной таблице, которая сложилась к 22-м туру. "Парижане" впервые за последние годы не имеют к этому игровому отрезку солидное преимущество и, более того, находятся даже не на первом и не на втором месте. Команду Эмери перед этими выходными обгоняли и "Ницца", и "Монако". Конечно, выдавшей бодрейшую первую часть сезон "Ницце" будет сложно удержаться в борьбе за чемпионство до конца, но она по-прежнему продолжает добавлять турниру пикантности, непредсказуемости и желания увидеть сказку практически в стиле прошлогоднего "Лестера".
Кстати говоря, подопечные Люсьена Фавра в этом туре уже успели обыграть хорошо выступающий и идущий в зоне еврокубков "Генгам". Эта победа вернула их на первое место, которое они утеряли после 20-го тура, но, как вы понимаете, судьба верхней строчки зависела от главного матча этих выходных. Еще в конце прошлого сезона встреча "ПСЖ" и "Монако" не имела особо турнирного значения, но уже тогда "монегаски" удивили своей соперника новой расстановкой, отменной игрой и итоговой победой.
В этой связи еще более любопытным вышло их новое соперничество на самом старте текущего чемпионата. Тогда Эмери только-только начинал свой путь в Париже и побеждал в каждом матче, но это никак не смутило Жардима и его парней, которые достаточно уверенно обыграли "ПСЖ" со счетом 3:1. Собственно говоря, еще тогда мелькнула надежда на то, что в этом сезоне подавляющего преимущества у "парижан" не будет. Сейчас же можно с уверенностью сказать, что эта надежда оправдалась.
"Монако" не ограничился успехом на старте и разогнался до таких скоростей, что его сейчас можно назвать самым атакующим и самым крутым клубом Европы. Средняя результативность "монегасков" только в Лиге 1 составляет почти 3 гола в матче. При этом интересно, что лучший бомбардир чемпионата Франции на данный момент не кто-то из игроков располагающегося в одноименном княжестве клуба, а Эдинсон Кавани. Нападающий "ПСЖ" обгоняет Фалькао на 8 мячей, но зато у "Монако" может отличиться едва ли не каждый из выходящих на поле футболистов, что делает его игру еще более интересной, а претензии на чемпионство еще более серьезными.
Можно сделать небольшое лирическое отступление и сказать о том, что Лига 1 интригует и борьбой за места ниже третьего. Расправляет крылья и готов воспользоваться любой осечкой лидеров "Лион", крепко слаженные коллективы "Сент-Этьенна", "Марселя", "Бордо" и "Генгама" также готовы внести свою лепту в расклад сил во французском футболе. Самое приятное, что почти все клубы во Франции стали показывать более результативный футбол. Посмотрите хотя бы на нынешний тур - из 20 команд не забили только "Нанси" и "Тулуза".
Впрочем, вернемся к главному блюду прошедших выходных. "Ницца" имела шанс остаться на первом месте только в случае победы "ПСЖ". При этом все три лидирующих клуба оказались бы в пределах одного очка. С точки зрения еще большей интриги и поклонников поработавшего в России Эмери такой вариант выглядел более желанным, но для большинства российских болельщиков, пожалуй, более предпочтительной была победа команды, владелец которой является россиянином.
Дмитрий Рыболовлев и князь Монако Альберт II
Наверняка во время встреч "Монако" с ЦСКА в Лиге Чемпионов вы вспомнили или узнали, что предприниматель Дмитрий Рыболовлев основной владелец "монегасков", и, возможно, прониклись к этому клубу большой симпатией. В любом случае, мне кажется, приятно, когда у твоего соотечественника получается достичь большого успеха в большом турнире. Хотя, конечно, играет на поле не Рыболовлев, а профессиональные игроки.
Переходя ближе к событиям игры, которая стала основанием для написания данной статьи о всей Лиге 1, хочется сказать, что к ней "ПСЖ" и "Монако" подошли в отличной форме. Любопытно, что оба клуба последний раз проигрывали в одном и том же туре - в середине декабря в 18-м туре "парижане" уступили "Генгаму", а "монегаски" - "Лиону". Заметьте, оба обидчика лидеров идут в зоне еврокубков и навязывают своим соперникам нешуточную борьбу, что, конечно же, говорит о повышении уровня и зрелищности всего турнира.
В составе обеих команд больших сюрпризов не оказалось. Самым главным было, что на поле оказались главные бомбардиры - Кавани и Фалькао. Все-таки не просто так сегодняшнюю игру преподносили как противостояние тигра и матадора. Впрочем, первый тайм оказался не самым эпическим как в сражении этих двух парней, так и в борьбе всех остальных игроков в целом. И "ПСЖ", и "Монако" не спешили бросаться вперед с буйной головой, предпочтя сыграть на результат.
В таких случаях не редкость ситуация, когда зрители наблюдают игру без моментов. Сложно ожидать суперактивности от команд, которые выбрали осторожную тактику. Впрочем, пожалуй, это еще раз говорит о том, насколько важным был матч, и насколько сильна интрига во всем чемпионате. Хотя нельзя не обратить внимание на "Монако", который совсем не напоминал команду, которая забивает по три мяча за игру - "монегаски" практически не проявляли инициативу и были безлики в атаке.
"ПСЖ" сподобился хотя бы на что-то запоминающееся. Хотя может удар Моуры с добиванием Кавани и запомнился только по той причине, что других подобных выстрелов в створ больше не было... С другой стороны, почему бы, когда нападающие в тени, не насладиться отличной игрой защитников. Например, Менье выдавал отличный матч, не пропуская никого мимо себя на правом фланге и эффектно подключаясь к атакам своей команды.
Второй тайм так же, как и первый, выдался богатым на успехи игроков защитной линии. По крайней мере, можно сказать, что именно они приковывали к себе больше внимания, чем выкрутасы форвардов. Несколько неожиданной в ходе матче оказалось травма Траппа, который на ровном месте потянул заднюю поверхность бедра и ушел с поля. Казалось бы, выход неразогретого Ареоля может поспособствовать оживлению "Монако", но на деле ничего не изменилось. Гости несколько раз неплохо подошли к его воротам, но не более.
"ПСЖ" не сказать, что выглядел сильно лучше, но его атаки были полюбопытнее. Возможно, именно поэтому не стоит удивляться, что хозяева открыли счет. Хотя за помощь в организации своего гола они должны сказать большое спасибо Сидибе, который зачем-то явно и беспардонно снес в своей штрафной Дракслера. Кавани такими подарками не разбрасывается и уверенно пополняет свой бомбардирский счет с пенальти.
Пожалуй, победа одной из команд сегодня была бы не самой логично вытекающей из хода игры, но все к этому шло достаточно планомерно. И состоялась бы победа "ПСЖ", но уже в добавленное время Бернарду Силва оказался никем не прикрытым на подходе к линии штрафной и с помощью рикошета пробил Ареоля. Чисто формально, кстати говоря, голевую передачу на свой счет записал Сидибе - можно сказать, исправился.
Очевидно, что ничья стала удовлетворительным результатом для "Монако", который после 22-х туров делит первое место с "Ниццей". "ПСЖ" же упустил шанс сократить свое отставание от конкурентов. Сейчас "парижане" третьи и должны отыграть три очка, чтобы поравняться с лидерами. На это у них есть 16 туров, а у нас с вами есть отличная возможность понаблюдать за этим и посмотреть, кто же станет лучшим в самом интригующем чемпионате Франции за последние несколько лет.
Иван Долинин, Rusfootball.info
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