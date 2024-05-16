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Игнашевич может заменить Федотова в ЦСКА

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Стало известно, кто может заменить Владимира Федотова на посту главного тренера московского ЦСКА.
Фото: ФК "Балтика"
Как сообщает источник, наставник “Балтики” Сергей Игнашевич, который во время футбольной карьеры выступал за ЦСКА, может возглавить армейцев предстоящим летом. Именно он является вероятным кандидатом на замену Федотову.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что предстоящим летом Владимир Федотов из-за плохих результатов покинет должность главного тренера ЦСКА. Сообщалось, что российский специалист может перебраться в казанский “Рубин”.

Источник: “РБ Спорт”

Владимир Федотов ЦСКА Сергей Игнашевич Балтика
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