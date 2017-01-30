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Алексей Сорокин: нельзя бесконечно придумывать доводы, чтобы Россию "колоть булавкой"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин высказался относительно различных доводов, с помощью которых можно придираться к проекту мундиаля в России.

Ранее экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что нельзя исключать возможности того, что некоторые национальные команды откажутся приезжать на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, в связи с допинговыми скандалами, и это может послужить причиной лишения страны права на проведение турнира.

"Любые подобные заявления связаны с попыткой привлечь к себе внимание. И у нас такие вещи вызывают только сожаление. Такие вот эмоции: сожаление и дефицит оригинальных ответов. До этого обсуждали, что у нас какая-то не такая заявка. Потом выяснили, что все с заявкой нормально. Потом — допинг. Теперь и с допингом вроде разобрались и выяснили, что к футболу отношения он не имеет.

Бесконечно нельзя придумывать доводы, с помощью которых можно нас "колоть булавкой". Если люди хотят тратить на это время, мы им можем только посочувствовать", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
Сегодня, 14:20
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№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 14:50) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Причина есть. а повод всегда найдется. К сожелению мы даем повод, а причиной пользуются. А наши чиновники от спорта и политики развесили свои уши и языки. Но ничего не делают. даже не делают вид що боряться с допингом и другими недостатками, а просто занимаются болтавней и оправдываются -очень глупо....ведут себя наши чиновники от Спорта.
Регистрация: 18.03.2012
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