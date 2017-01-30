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ПСВ готов вести переговоры с "Зенитом" по Дэви Препперу начиная от суммы в 20 млн евро

Технический директор ПСВ Марсель Брандс заявил, что "Зенит" может приобрести полузащитника Дэви Преппер, если российский клуб предложит 20-25 миллионов евро.

"Мы готовы вести переговоры, если "Зенит" будет готов говорить о сумме в 20-25 миллионов евро. В нашей команде есть, кем заменить Преппера", - цитирует Брандса Voetbalzone.
Теги: Зенит ПСВ
Сегодня, 14:51
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№6 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 15:03) #
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Цитата: Савелий
от так мистер Проппер...., ну очень дорогое средство для мытья...))

За завод нормально.
Регистрация: 27.01.2009
№5 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Он 10 стоит не больше,напонимаю что в нем такого?
Регистрация: 3.11.2016
№4 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 15:01) #
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Предлагаю начать переговоры, включить динамо и кинуть ПСВ на 20-25 лямов... чтобы губу закатали немного... Пусть Препперу и дальше пердосится в наркошкиной стране
Регистрация: 21.09.2015
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 14:58) #
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Вот так мистер Проппер...., ну очень дорогое средство для мытья...))
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:54) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
в европе нормально мозги промыли..если Русские или Газпром - можно наглеть в плане денег
однако знали бы они, что у нас клубы никогда не были для владельцев финансово выгодными
вот уверен, что если б предлагал западный клуб - цена была бы ниже
это отголоски периода анжи и покупки Халка


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 14:54) #
  • +1
  •  (5)
online

ПСВ ПHX


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
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