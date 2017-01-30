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16:16
Роберт Просинечки: если Шейдаев будет играть в Азербайджане, то будут говорить, что он лучший форвард в лиге (1)
Роберт Просинечки: если Шейдаев будет играть в Азербайджане, то будут говорить, что он лучший форвард в лиге (1)
15:55
Бывший генподрядчик "Зенит-Арены" считает, власти Петербурга недоплатили ему 962 млн рублей (5)
Бывший генподрядчик "Зенит-Арены" считает, власти Петербурга недоплатили ему 962 млн рублей (5)
15:13
Джефферсон Фарфан: выбрал "Локомотив", потому что это Европа и высокий уровень конкуренции (6)
Джефферсон Фарфан: выбрал "Локомотив", потому что это Европа и высокий уровень конкуренции (6)
14:51
ПСВ готов вести переговоры с "Зенитом" по Дэви Препперу начиная от суммы в 20-25 млн евро (30)
ПСВ готов вести переговоры с "Зенитом" по Дэви Препперу начиная от суммы в 20-25 млн евро (30)
14:36
Роман Бабаев: Траоре – не тот, кто согласится сидеть на скамейке, а предпосылки к этому есть (3)
Роман Бабаев: Траоре – не тот, кто согласится сидеть на скамейке, а предпосылки к этому есть (3)
10:54
Дмитрий Булыкин: надеюсь, весь мир узнает, что Россия является гостеприимной и красивой страной (1)
Дмитрий Булыкин: надеюсь, весь мир узнает, что Россия является гостеприимной и красивой страной (1)
10:44
Ивелин Попов: "Копенгаген" сейчас лучше подготовлен, это будет проверка для "Спартака" (видео) (9)
Ивелин Попов: "Копенгаген" сейчас лучше подготовлен, это будет проверка для "Спартака" (видео) (9)
Адам Лаллана признан лучшим футболистом сборной Англии 2016 года
Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана признан лучшим игроком сборной Англии в 2016 году, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.
По итогам голосования, в котором участвовали члены клуба болельщиков сборной Англии, 28-летний игрок набрал 39 процентов голосов. Второе место занял нападающий "Лестера" Джейми Варди (12%), Третьим стал форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни (8%).
По итогам голосования, в котором участвовали члены клуба болельщиков сборной Англии, 28-летний игрок набрал 39 процентов голосов. Второе место занял нападающий "Лестера" Джейми Варди (12%), Третьим стал форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни (8%).
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