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Адам Лаллана признан лучшим футболистом сборной Англии 2016 года

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана признан лучшим игроком сборной Англии в 2016 году, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

По итогам голосования, в котором участвовали члены клуба болельщиков сборной Англии, 28-летний игрок набрал 39 процентов голосов. Второе место занял нападающий "Лестера" Джейми Варди (12%), Третьим стал форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни (8%).
Теги: Лаллана
Сегодня, 16:19
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