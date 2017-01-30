Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Пато стал игроком "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Нападающий Пато перешел из "Вильярреала" в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" за 18 миллионов евро, сообщает Globo Esporte.

Форвард заключил с китайским клубом трёхлетний контракт. За "Тяньцзинь Цюаньцзянь" выступает экс-зенитовец Аксель Витсель.
Теги: Пато Вильярреал Трансферы
Сегодня, 19:32
Напечатать
0
(1)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.