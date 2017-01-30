Пато стал игроком "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Нападающий Пато перешел из "Вильярреала" в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" за 18 миллионов евро, сообщает Globo Esporte.



Форвард заключил с китайским клубом трёхлетний контракт. За "Тяньцзинь Цюаньцзянь" выступает экс-зенитовец Аксель Витсель.