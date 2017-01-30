"Манчестер Юнайтед": стадиону был нанесен минимальный ущерб

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" выступила с заявление после пожара, произошедшем на "Олд Траффорд".



"Небольшое возгорание, вызванное неполадкой электрооборудования, произошло на трибуне сэра Бобби Чарльтона около 7 утра, и было вовремя обнаружено. Пожарная бригада быстро и эффективно изолировала и потушила огонь. Стадиону был нанесен минимальный ущерб, никто из сотрудников не пострадал", - говорится в сообщении на официальном сайте команды.