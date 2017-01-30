Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Манчестер Юнайтед": стадиону был нанесен минимальный ущерб

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" выступила с заявление после пожара, произошедшем на "Олд Траффорд".

"Небольшое возгорание, вызванное неполадкой электрооборудования, произошло на трибуне сэра Бобби Чарльтона около 7 утра, и было вовремя обнаружено. Пожарная бригада быстро и эффективно изолировала и потушила огонь. Стадиону был нанесен минимальный ущерб, никто из сотрудников не пострадал", - говорится в сообщении на официальном сайте команды.
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.