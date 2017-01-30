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Патрик ван Анхолт перешел в "Кристал Пэлас"

Защитник "Сандерленда" Патрик ван Анхолт стал игроком "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт "орлов".

Соглашение игрока с командой рассчитано на 4.5 года. В текущем сезоне ван Анхолт выходил на поле 21 раз и забил три мяча
Теги: Кристал Пэлас Сандерленд Трансферы
Сегодня, 22:28
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