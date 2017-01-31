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Нивалдо покинул "Енисей"
Нивалдо покинул "Енисей"
Это'О в хабаровском СКА. И другие новости ФНЛ за последнюю неделю
За последнюю неделю в ФНЛ произошло несколько тренерских отставок. "Динамо" пытается удержать Панченко, а Самуэль Это'О провел переговоры с хабаровским СКА. Rusfootball.info о самом интересном, что произошло в первом дивизионе.
Кубань, живи
Проблем у «Кубани» за прошедшую неделю только прибавилось. Большинство футболистов грозятся расторгнуть контракты с клубом, но пока никто этого еще не сделал. В ход пошло стандартное письмо футболистов Виталию Мутко с просьбой решить зарплатный вопрос. Владимир Обухов рассказывает в СМИ, что приходится продавать имущество, чтобы хоть как-то прожить. Руководство краснодарцев сообщает, что ведет переговоры с новыми инвесторами, но задолженность по зарплате они берут на себя.
Пока с футболистами есть устные договоренности. Вся команда готовится ко второй части сезона. За исключеним Арсена Хубулова и Владимира Ильина, которые ушли на повышение в РФПЛ. Губернатор Краснодарского края уже заявил, что банкротство недопустимо, клуб нуждается в обнулении. Тем временем бывшие футболисты и тренеры «Кубани» поддерживают клуб фотографиями с хэштегом #КубаньЖиви. Пару лет назад «Ротору» это мало чем помогло. Что будет с «Кубанью» пока не ясно.
Отставка Черышева
Не получилось у Дмитрия Черышева привить испанский футбол игрокам первого дивизиона. Казалось бы, что с неплохим подбором игроков у «Мордовии» есть все шансы побороться хотя бы за стыковые матчи. Итог: куча долгов по зарплате, борьба за выживание и отвратительная игра. Саранская команда была одной из немногих, кто вообще не навязывал борьбу клуб из первой половины таблицы. Было удивительно, как Черышев дотянул до конца первой части. Видимо, руководство все устраивало. Неделей ранее было объявлено о желании погасить долги и выбраться из зоны вылета. Отставка Дмитрия Николаевича станет первым шагом, хотя сам он пока от этого открещивается. Это уже станет его второй провальной работой в России. Сначала «Волга», теперь «Мордовия».
Бушманов покинул «Спартак-2»
Еще более странная история произошла в дубле «Спартака-2». Главный тренер Евгений Бушманов сменил вторую команду на молодежку сборной России. Главным в «Спартаке-2» назначен Дмитрий Гунько. Со стороны кажется, что Бушманов просто ушел на повышение. Другая информация была у бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова. По его словам, у Бушманова и Каррера случилось недопонимание. Итальянец требовал результат от всех команд. Бушманов оперировал спартаковскими традициями. Леонид Федун нашел выход из ситуации и добился для Бушманова трнерства в молодежке сборной. История довольно неоднозначная. У «Спартака-2» хорошие результаты: клуб всегда бродит около зоны стыков и показывает самый зрелищный футбол в лиге. Да и Каррера с самого начала говорил, что молодежь должна просто развиваться и такая резкая смена взгляда на развитие второй команды не вписывается в логику. Стороны этот слух комментировать пока не стали.
Где будет играть Панченко
Продолжается сага с переходом Кирилла Панченко. Армейцы всерьез заинтересованы в полузащитнике, но при составлении арендного соглашения они забыли про пункт «возврата футболиста». Бело-голубые уже собираются летом выкупить игрока, да и зимой не очень хотят с ним расставаться. Недавно ходили слухи и об интересе «Локомотива». Роман Бабаев рассчитывает заполучить футболиста прямо сейчас. Вчера Кирилл покинул досрочно сбор «Динамо». По официальной информации из-за семейных обстоятельств. Но уже начинает казаться, что Панченко присоединится в скором времени к сбору ЦСКА, а не к динамовскому, как заявили представители бело-голубых. К слову, о переманах в "Динамо". Селекционный отдел возглавил Геннадий Голубин, работавший не самым успешным образом в брянском "Динамо" и академии имени Коноплева.
Фото недели
Не все команды готовятся к сборам в Турции и других солнечных странах. Воронежский "Факел" проводит сбор в Сочи. Пока погода не слишком благоприятно встретила воронежцев. Там второй день идет снег. Футболисты готовятся к сезону в самых боевых условиях.
Это'О в хабаровском СКА
Пермский «Амкар» навел немного шороху в прессе из-за фотографии Самуэля Это’О с футболкой пермского клуба. Изначально было понятно, что это просто подарок клуба и Гаджи Гаджиева своему хорошему приятелю. Вслед за пермяками Самуэль пожаловал в гости к Андрею Гордееву, работавшему помощником Гуса Хиддинка. Ныне Гордеев трудится главным тренером в СКА. Без подарков камерунец тоже не остался и провел встречу со всей командой.
Тихонов-младший забил первый гол
На сборе красноярского «Енисея» свой первый гол за клуб забил Михаил Тихонов (см. 2:45), сын главного тренера Андрея Тихонова. Михаил в команду приехал вслед за своим отцом из "Краснодара".
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Кубань, живи
Проблем у «Кубани» за прошедшую неделю только прибавилось. Большинство футболистов грозятся расторгнуть контракты с клубом, но пока никто этого еще не сделал. В ход пошло стандартное письмо футболистов Виталию Мутко с просьбой решить зарплатный вопрос. Владимир Обухов рассказывает в СМИ, что приходится продавать имущество, чтобы хоть как-то прожить. Руководство краснодарцев сообщает, что ведет переговоры с новыми инвесторами, но задолженность по зарплате они берут на себя.
Пока с футболистами есть устные договоренности. Вся команда готовится ко второй части сезона. За исключеним Арсена Хубулова и Владимира Ильина, которые ушли на повышение в РФПЛ. Губернатор Краснодарского края уже заявил, что банкротство недопустимо, клуб нуждается в обнулении. Тем временем бывшие футболисты и тренеры «Кубани» поддерживают клуб фотографиями с хэштегом #КубаньЖиви. Пару лет назад «Ротору» это мало чем помогло. Что будет с «Кубанью» пока не ясно.
Отставка Черышева
Не получилось у Дмитрия Черышева привить испанский футбол игрокам первого дивизиона. Казалось бы, что с неплохим подбором игроков у «Мордовии» есть все шансы побороться хотя бы за стыковые матчи. Итог: куча долгов по зарплате, борьба за выживание и отвратительная игра. Саранская команда была одной из немногих, кто вообще не навязывал борьбу клуб из первой половины таблицы. Было удивительно, как Черышев дотянул до конца первой части. Видимо, руководство все устраивало. Неделей ранее было объявлено о желании погасить долги и выбраться из зоны вылета. Отставка Дмитрия Николаевича станет первым шагом, хотя сам он пока от этого открещивается. Это уже станет его второй провальной работой в России. Сначала «Волга», теперь «Мордовия».
Бушманов покинул «Спартак-2»
Еще более странная история произошла в дубле «Спартака-2». Главный тренер Евгений Бушманов сменил вторую команду на молодежку сборной России. Главным в «Спартаке-2» назначен Дмитрий Гунько. Со стороны кажется, что Бушманов просто ушел на повышение. Другая информация была у бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова. По его словам, у Бушманова и Каррера случилось недопонимание. Итальянец требовал результат от всех команд. Бушманов оперировал спартаковскими традициями. Леонид Федун нашел выход из ситуации и добился для Бушманова трнерства в молодежке сборной. История довольно неоднозначная. У «Спартака-2» хорошие результаты: клуб всегда бродит около зоны стыков и показывает самый зрелищный футбол в лиге. Да и Каррера с самого начала говорил, что молодежь должна просто развиваться и такая резкая смена взгляда на развитие второй команды не вписывается в логику. Стороны этот слух комментировать пока не стали.
Где будет играть Панченко
Продолжается сага с переходом Кирилла Панченко. Армейцы всерьез заинтересованы в полузащитнике, но при составлении арендного соглашения они забыли про пункт «возврата футболиста». Бело-голубые уже собираются летом выкупить игрока, да и зимой не очень хотят с ним расставаться. Недавно ходили слухи и об интересе «Локомотива». Роман Бабаев рассчитывает заполучить футболиста прямо сейчас. Вчера Кирилл покинул досрочно сбор «Динамо». По официальной информации из-за семейных обстоятельств. Но уже начинает казаться, что Панченко присоединится в скором времени к сбору ЦСКА, а не к динамовскому, как заявили представители бело-голубых. К слову, о переманах в "Динамо". Селекционный отдел возглавил Геннадий Голубин, работавший не самым успешным образом в брянском "Динамо" и академии имени Коноплева.
Фото недели
Не все команды готовятся к сборам в Турции и других солнечных странах. Воронежский "Факел" проводит сбор в Сочи. Пока погода не слишком благоприятно встретила воронежцев. Там второй день идет снег. Футболисты готовятся к сезону в самых боевых условиях.
Это'О в хабаровском СКА
Пермский «Амкар» навел немного шороху в прессе из-за фотографии Самуэля Это’О с футболкой пермского клуба. Изначально было понятно, что это просто подарок клуба и Гаджи Гаджиева своему хорошему приятелю. Вслед за пермяками Самуэль пожаловал в гости к Андрею Гордееву, работавшему помощником Гуса Хиддинка. Ныне Гордеев трудится главным тренером в СКА. Без подарков камерунец тоже не остался и провел встречу со всей командой.
Тихонов-младший забил первый гол
На сборе красноярского «Енисея» свой первый гол за клуб забил Михаил Тихонов (см. 2:45), сын главного тренера Андрея Тихонова. Михаил в команду приехал вслед за своим отцом из "Краснодара".
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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