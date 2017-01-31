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Юрий Калитвинцев: многие игроки "Динамо" забыли, что на груди у них буква "Д"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от контрольного матча с "Тоболом" (0:2).

"Матч с "Тоболом" разделился на два разных тайма, хотя оно и понятно: играло два разных состава. Соперники в первом тайме произвели два удара в створ и забили два гола. Группа наших футболистов натворила бед, но во втором тайме вышли ребята, попытались исправить общий счёт.

Тем не менее ко второму тайму у меня минимальные претензии, игроки выполнили почти всё, что тренерский штаб от них требовал. Не хватило только взятия ворот, в остальном прессингом, переходом из обороны в атаку, накалом у ворот "Тобола" я доволен. Возвращаясь к первому тайму — те люди, которые в голове планируют играть в стартовом составе, пускай задумаются… Многие игроки будут наказаны за нарушение игровой дисциплины, за отношение к игре, за то, что они забыли, что на груди у них буква "Д".

Подготовка к сбору? Созданы прекрасные условия, спарринги были хорошие, выполнили всю необходимую работу. Да, проиграли заключительную игру, но, может, это и хорошо — сделаем выводы", — цитирует Калитвинцева "Чемпионат.com".
Теги: Калитвинцев Динамо
Сегодня, 20:41
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5
(1)
№5 Написал: руни (Сегодня, 21:22) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Colambous
,добавить букву Б.Красиво получится ДБ.

Скажу больше - долбоёб и динама - звучит гордо у долбоёбов
Регистрация: 13.11.2016
№4 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 21:19) #
  • -2
  •  (4)

Надо добавить тем кто забывает о букве Д,добавить букву Б.Красиво получится ДБ.


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Перерыв,не болею.
Регистрация: 24.11.2016
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (3)

Правильно говорит! Некоторых можно уже сейчас отцеплять начиная с Паши
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 21:12) #
  • -4
  •  (4)

Надо всем букву Д на лбу наколоть (как у Данни на руке) подойдут к зеркалу и вспомнят.
Регистрация: 27.01.2009
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 20:43) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Такие, как Паша Дерево, вряд ли вспомнят...)))))
Регистрация: 3.12.2016
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