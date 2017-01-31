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Юрий Калитвинцев: многие игроки "Динамо" забыли, что на груди у них буква "Д"
Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от контрольного матча с "Тоболом" (0:2).
"Матч с "Тоболом" разделился на два разных тайма, хотя оно и понятно: играло два разных состава. Соперники в первом тайме произвели два удара в створ и забили два гола. Группа наших футболистов натворила бед, но во втором тайме вышли ребята, попытались исправить общий счёт.
Тем не менее ко второму тайму у меня минимальные претензии, игроки выполнили почти всё, что тренерский штаб от них требовал. Не хватило только взятия ворот, в остальном прессингом, переходом из обороны в атаку, накалом у ворот "Тобола" я доволен. Возвращаясь к первому тайму — те люди, которые в голове планируют играть в стартовом составе, пускай задумаются… Многие игроки будут наказаны за нарушение игровой дисциплины, за отношение к игре, за то, что они забыли, что на груди у них буква "Д".
Подготовка к сбору? Созданы прекрасные условия, спарринги были хорошие, выполнили всю необходимую работу. Да, проиграли заключительную игру, но, может, это и хорошо — сделаем выводы", — цитирует Калитвинцева "Чемпионат.com".
"Матч с "Тоболом" разделился на два разных тайма, хотя оно и понятно: играло два разных состава. Соперники в первом тайме произвели два удара в створ и забили два гола. Группа наших футболистов натворила бед, но во втором тайме вышли ребята, попытались исправить общий счёт.
Тем не менее ко второму тайму у меня минимальные претензии, игроки выполнили почти всё, что тренерский штаб от них требовал. Не хватило только взятия ворот, в остальном прессингом, переходом из обороны в атаку, накалом у ворот "Тобола" я доволен. Возвращаясь к первому тайму — те люди, которые в голове планируют играть в стартовом составе, пускай задумаются… Многие игроки будут наказаны за нарушение игровой дисциплины, за отношение к игре, за то, что они забыли, что на груди у них буква "Д".
Подготовка к сбору? Созданы прекрасные условия, спарринги были хорошие, выполнили всю необходимую работу. Да, проиграли заключительную игру, но, может, это и хорошо — сделаем выводы", — цитирует Калитвинцева "Чемпионат.com".
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