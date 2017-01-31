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Кирилл Панченко прибудет в расположение "Динамо" в ближайшие дни

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после контрольного матча с "Тоболом" (0:2) сообщил, что форвард Кирилл Панченко вскоре присоединится к команде.

"Сегодня Кирилл Панченко должен был сыграть 30 минут, но мы заранее знали, что он досрочно покинет сборы, и выпустили его на все 90 минут в матче с "Томью" вместо 60, то есть по объёму он выполнил всю программу. Вскоре он к нам присоединится и продолжит работу", — цитирует Калитвинцева "Чемпионат.com".
Теги: Панченко Динамо Калитвинцев
Сегодня, 21:07
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(1)
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 21:21) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Только в конюшню по пути заскочит....
Регистрация: 3.12.2016
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