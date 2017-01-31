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ЦСКА исключил Траоре из заявки РФПЛ (2)
ЦСКА исключил Траоре из заявки РФПЛ (2)
Кирилл Панченко прибудет в расположение "Динамо" в ближайшие дни
Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после контрольного матча с "Тоболом" (0:2) сообщил, что форвард Кирилл Панченко вскоре присоединится к команде.
"Сегодня Кирилл Панченко должен был сыграть 30 минут, но мы заранее знали, что он досрочно покинет сборы, и выпустили его на все 90 минут в матче с "Томью" вместо 60, то есть по объёму он выполнил всю программу. Вскоре он к нам присоединится и продолжит работу", — цитирует Калитвинцева "Чемпионат.com".
"Сегодня Кирилл Панченко должен был сыграть 30 минут, но мы заранее знали, что он досрочно покинет сборы, и выпустили его на все 90 минут в матче с "Томью" вместо 60, то есть по объёму он выполнил всю программу. Вскоре он к нам присоединится и продолжит работу", — цитирует Калитвинцева "Чемпионат.com".
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