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Евгений Бушманов: конфликта с Каррерой не было, Федун пожелал удачи
Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов рассказал, что не имел конфликта с главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой перед своим уходом.
Бушманов официально возглавил молодежную сборную РФ 24 января. СМИ сообщали, что одной из причин его ухода из "Спартака-2" стало недопонимание с тренером первой команды "красно-белых" Массимо Каррерой.
"Это слухи. У нас с Массимо был нормальный профессиональный диалог, недопонимания никакого не было. Полное взаимодействие. Перед уходом в молодежку разговаривал с (Леонидом) Федуном. Он отнесся с пониманием, сказав, что это шаг наверх и возможность себя проявить. Пожелал удачи.
Безусловно, работа в "Спартаке-2" была интересным опытом. Мы с нуля создавали команду. Нужно поблагодарить Николая Писарева, который был одним из инициаторов создания вторых команд в России. Считаю, что это важное направление в плане подготовки молодых футболистов и их последующего перехода во взрослый футбол.
Понятно, что здесь большое участие принимал Леонид Федун, он лоббировал этот проект и сейчас уделяет ему большое внимание. Считаю, в "Спартаке" вместе с руководством мы провели хорошую работу. Спортивный директор Дмитрий Попов принимал активное участие, очень помогал проекту. Какие-то результаты есть уже на сегодняшний день. Уверен, что эту работу надо продолжать, она будет давать свои плоды", - цитирует Бушманова "Р-Спорт".
Бушманов официально возглавил молодежную сборную РФ 24 января. СМИ сообщали, что одной из причин его ухода из "Спартака-2" стало недопонимание с тренером первой команды "красно-белых" Массимо Каррерой.
"Это слухи. У нас с Массимо был нормальный профессиональный диалог, недопонимания никакого не было. Полное взаимодействие. Перед уходом в молодежку разговаривал с (Леонидом) Федуном. Он отнесся с пониманием, сказав, что это шаг наверх и возможность себя проявить. Пожелал удачи.
Безусловно, работа в "Спартаке-2" была интересным опытом. Мы с нуля создавали команду. Нужно поблагодарить Николая Писарева, который был одним из инициаторов создания вторых команд в России. Считаю, что это важное направление в плане подготовки молодых футболистов и их последующего перехода во взрослый футбол.
Понятно, что здесь большое участие принимал Леонид Федун, он лоббировал этот проект и сейчас уделяет ему большое внимание. Считаю, в "Спартаке" вместе с руководством мы провели хорошую работу. Спортивный директор Дмитрий Попов принимал активное участие, очень помогал проекту. Какие-то результаты есть уже на сегодняшний день. Уверен, что эту работу надо продолжать, она будет давать свои плоды", - цитирует Бушманова "Р-Спорт".
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