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Федерация футбола Украины отклонила претензии Артёма Милевского к киевскому "Динамо"

Палата споров федерации футбола Украины отклонила все претензии нападающего "Тосно" Артёма Милевского к киевскому "Динамо", сообщает Sportarena.

Милевский подал иск в ФФУ на "Динамо" из-за невыплаты ему трёх зарплат и подъёмных при расставании в 2013 году. Футбольные чиновники отказали игроку в компенсации в размере около € 1,2 млн, поддержав позицию президента киевлян Игоря Суркиса, который ранее настаивал, что Артёму не полагались эти деньги, поскольку в последние месяцы в клубе он не выполнял условия контракта.

У Милевского есть право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, но будет ли он им пользоваться — неизвестно.
Теги: Милевский Динамо Киев
Вчера, 23:34
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2
(1)
№2 Написал: marsell33 губкин (Вчера, 23:54) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
да нет проблема что он сейчас играет в тосно)))а не в какой нибудь условной заре
Регистрация: 6.12.2011
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:46) #
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Этого футболиста не уважаю и не когда не нравился ,но дело не в этом, как можно подавать в Украинский суд на Динамо Киев,тем более на Суркиса,ещё раз убедился безголовый,в Европейский суд нужно было обращаться,конечно не поздно ...но время и деньги.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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