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Федерация футбола Украины отклонила претензии Артёма Милевского к киевскому "Динамо"
Палата споров федерации футбола Украины отклонила все претензии нападающего "Тосно" Артёма Милевского к киевскому "Динамо", сообщает Sportarena.
Милевский подал иск в ФФУ на "Динамо" из-за невыплаты ему трёх зарплат и подъёмных при расставании в 2013 году. Футбольные чиновники отказали игроку в компенсации в размере около € 1,2 млн, поддержав позицию президента киевлян Игоря Суркиса, который ранее настаивал, что Артёму не полагались эти деньги, поскольку в последние месяцы в клубе он не выполнял условия контракта.
У Милевского есть право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, но будет ли он им пользоваться — неизвестно.
Милевский подал иск в ФФУ на "Динамо" из-за невыплаты ему трёх зарплат и подъёмных при расставании в 2013 году. Футбольные чиновники отказали игроку в компенсации в размере около € 1,2 млн, поддержав позицию президента киевлян Игоря Суркиса, который ранее настаивал, что Артёму не полагались эти деньги, поскольку в последние месяцы в клубе он не выполнял условия контракта.
У Милевского есть право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, но будет ли он им пользоваться — неизвестно.
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