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Рохус Шох: у Павлюченко средняя зарплата, даже не самая высокая в "Урале"
Бывший спортивный директор "Урала" Рохус Шох рассказал, что именно он пригласил в уральскую команду нападающего Романа Павлюченко.
"Романа Павлюченко в "Урал" пригласил именно я. Эту идею поддержали и Скрипченко, и президент клуба Иванов. Это была совместная инициатива. Я знаю Павлюченко с 15 лет и почти за руку привёл его в профессиональный футбол. Всё это время у нас оставались дружеские отношения.
Когда приглашали Романа в "Урал", были скептики, которые считали, что он свою футбольную песню спел. Но я позвонил ему, и он проявил хорошее футбольное желание, а нам нужен был футболист-лидер.
Но самое главное, что Павлюченко не ставил никаких условий. Какую мы ему зарплату предложили, на такую он и согласился. Когда я рассказывал ему об условиях, понимал, что для него они не стоят даже близко с теми, которые были в "Кубани".
Но Роман сказал, что хочет играть на высоком уровне, помогать "Уралу" и может себе позволить играть ради футбола. Никаких бонусов он тоже не требовал. У него средняя зарплата, даже не самая высокая в коллективе. И никаких претензий нет и не было.
Сейчас Павлюченко действительно стал лидером и лицом команды. Болельщики его хорошо приняли. Спасибо Роману за профессиональное отношение. Надеемся, он ещё и продлит контракт", – цитирует Шоха "Чемпионат".
"Романа Павлюченко в "Урал" пригласил именно я. Эту идею поддержали и Скрипченко, и президент клуба Иванов. Это была совместная инициатива. Я знаю Павлюченко с 15 лет и почти за руку привёл его в профессиональный футбол. Всё это время у нас оставались дружеские отношения.
Когда приглашали Романа в "Урал", были скептики, которые считали, что он свою футбольную песню спел. Но я позвонил ему, и он проявил хорошее футбольное желание, а нам нужен был футболист-лидер.
Но самое главное, что Павлюченко не ставил никаких условий. Какую мы ему зарплату предложили, на такую он и согласился. Когда я рассказывал ему об условиях, понимал, что для него они не стоят даже близко с теми, которые были в "Кубани".
Но Роман сказал, что хочет играть на высоком уровне, помогать "Уралу" и может себе позволить играть ради футбола. Никаких бонусов он тоже не требовал. У него средняя зарплата, даже не самая высокая в коллективе. И никаких претензий нет и не было.
Сейчас Павлюченко действительно стал лидером и лицом команды. Болельщики его хорошо приняли. Спасибо Роману за профессиональное отношение. Надеемся, он ещё и продлит контракт", – цитирует Шоха "Чемпионат".
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