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В чемпионате Китая предложили ужесточить лимит на легионеров
Федерация футбола Китая выступила с предложением ужесточить лимит на легионеров в чемпионате страны. Предлагается ограничить выступления игроков не из Азии, информирует Goal.
По нынешним правилам, китайские клубы могут заявлять пятерых легионеров, но при этом как минимум один из них должен представлять Азию. Федерация предлагает, чтобы легионеров было не более четырёх, при этом квота на одного азиата сохранилась. Такие меры призваны способствовать развитию местных игроков, а также приводят регламент чемпионата Китая в соответствие с регламентом Лиги чемпионов АФК.
Чемпионат
По нынешним правилам, китайские клубы могут заявлять пятерых легионеров, но при этом как минимум один из них должен представлять Азию. Федерация предлагает, чтобы легионеров было не более четырёх, при этом квота на одного азиата сохранилась. Такие меры призваны способствовать развитию местных игроков, а также приводят регламент чемпионата Китая в соответствие с регламентом Лиги чемпионов АФК.
Чемпионат
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