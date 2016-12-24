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На Депая претендует ещё и "Порту"

«Порту» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая.

Ранее сообщалось, что о трансфере 22-летнего игрока уже договорился «Эвертон». Также к Депаю интерес проявляет «Спартак».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Депай выходил на замену в четырех матчах, заработав одну желтую карточку.

Sports.ru
Теги: Депай Спартак Порту Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:55
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