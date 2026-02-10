Матчи Скрыть

Семак рассказал, почему Джон Джон покинул расположение клуба после дебютного матча

Главный тренер "зенита" Сергей Семак объяснил отъезд новичка сине-бело-голубых Джона Джона после дебютного матча.
Фото: ФК "Зенит"
"Джон Джон улетал в Бразилию. Там делали операцию его ребёнку. Слава богу, всё [прошло] хорошо. Джон вернулся [в команду]", - сказал Семак "Матч ТВ".


Джон Джон, играющий на позиции атакующего полузащитника, присоединился к "Зениту" в это трансферное окно, перебравшись из "Ред Булл Брагантино". Контракт 23-летнего футболиста с петербургским клубом подписан до лета 2031 года.

Напомним, бразилец уже дебютировал за сине-бело-голубых в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ против московского "Динамо". Хавбек провел на поле 60 минут и отметился голевым ассистом.

