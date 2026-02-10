"Ахмат" объявил об уходе Гандри

"Ахмат" заявил, что защитник Надер Гандри расторг контракт с клубом.

Фото: ФК "Ахмат"

"Надер Гандри покидает "Ахмат". Благодарим Надера за совместную работу, желаем удачи и успехов!" - сообщает пресс-служба клуба.

Об этом сообщила пресс-служба "Ахмата".Надер Гандри перешёл в "Ахмат" зимой 2024 года, сыграв с тех пор за клуб 63 матчах и забив пять голов.