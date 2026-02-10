Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 2 (П 3 - 4) 2 234
ЦСКАЗавершен
Акрон
16:00
Далянь ИнбоНе начат
Динамо
16:00
КраснодарНе начат
Спартак
16:00
АстанаНе начат

"Ахмат" объявил об уходе Гандри

"Ахмат" заявил, что защитник Надер Гандри расторг контракт с клубом.
Фото: ФК "Ахмат"
Об этом сообщила пресс-служба "Ахмата".

"Надер Гандри покидает "Ахмат". Благодарим Надера за совместную работу, желаем удачи и успехов!" - сообщает пресс-служба клуба.


Надер Гандри перешёл в "Ахмат" зимой 2024 года, сыграв с тех пор за клуб 63 матчах и забив пять голов.

