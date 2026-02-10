Об этом сообщает "Чемпионат".
По информации источника, игрок проходит медосмотр перед переход в стан "быков". Сумма трансфера - 60 млн рублей + 15 млн рублей бонусами за чемпионство + 15 млн рублей, если будет выигран ещё один титул. Зарплата игрока составит около 6 млн рублей в месяц.
В нынешнем сезоне Боселли вышел на поле в 20 встречах во всех турнирах и записал на свой счет десять забитых мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.
Боселли проходит медосмотр для перехода в "Краснодар" - "Чемпионат"
Нападающий "Пари НН" Хуан Боселли перейдет в "Краснодар.
Фото: ФК "Пари НН"