Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 2 (П 3 - 4) 2 234
ЦСКАЗавершен
Акрон
16:00
Далянь ИнбоНе начат
Динамо
16:00
КраснодарНе начат
Спартак
16:00
АстанаНе начат

Боселли проходит медосмотр для перехода в "Краснодар" - "Чемпионат"

Нападающий "Пари НН" Хуан Боселли перейдет в "Краснодар.
Фото: ФК "Пари НН"
Об этом сообщает "Чемпионат".

По информации источника, игрок проходит медосмотр перед переход в стан "быков". Сумма трансфера - 60 млн рублей + 15 млн рублей бонусами за чемпионство + 15 млн рублей, если будет выигран ещё один титул. Зарплата игрока составит около 6 млн рублей в месяц.

В нынешнем сезоне Боселли вышел на поле в 20 встречах во всех турнирах и записал на свой счет десять забитых мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится