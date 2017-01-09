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Станислав Черчесов назвал лучшим Роналду, Акинфеев голосовал за Месси
Стало известно, за кого голосовали представители сборной России, выбирая "Игрока 2016 года ФИФА".
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поставил Криштиану Роналду на первое место в списке лучших футболистов-2016. Номером два он назвал Лионеля Месси, а также, сам в прошлом будучи вратарем, выделил Джанлуиджи Буффона.
В качестве капитана сборной России голосовал Игорь Акинфеев, он пошел против общественного мнения и отдал Месси предпочтение перед Роналду. На третье место вратарь ЦСКА поставил валлийца Гарета Бэйла.
Награду получил форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. В тройке финалистов также были нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и форвард "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн.
"Спорт-Экспресс"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поставил Криштиану Роналду на первое место в списке лучших футболистов-2016. Номером два он назвал Лионеля Месси, а также, сам в прошлом будучи вратарем, выделил Джанлуиджи Буффона.
В качестве капитана сборной России голосовал Игорь Акинфеев, он пошел против общественного мнения и отдал Месси предпочтение перед Роналду. На третье место вратарь ЦСКА поставил валлийца Гарета Бэйла.
Награду получил форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. В тройке финалистов также были нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и форвард "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн.
"Спорт-Экспресс"
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