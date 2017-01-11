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Суперкомпьютер предсказал чемпионство "Челси", 5-е место "Арсеналу" и 6-е "МЮ"

Ученые Салфордского университета использовали суперкомпьютер для предсказания итогов чемпионата Англии-2016/17.

Машина SAM (Sports Analytics Machine) рассчитала результаты всех оставихся матчей АПЛ и пришла к выводу, что нынешний лидер «Челси» станет чемпионом с отрывом в 7 очков.

Второй место, по прогнозам компьютера, займет «Тоттенхэм», который на одно очко опередит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

«Арсенал» впервые с сезона-1995/96 займет пятое место, а шестым будет «Манчестер Юнайтед».

Суперкомпьютер предсказал чемпионство "Челси", 5-е место "Арсеналу" и 6-е "МЮ"


Sports.ru
Теги: Челси Манчестер Юнайтед Арсенал Тоттенхэм Ливерпуль Манчестер Сити
Вчера, 23:12
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