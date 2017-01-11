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ФИФА расследует пропажу партии подарочных часов на сумму более 500 тысяч евро

Перед церемонией награждения лучших футболистов и тренеров по версии ФИФА в Цюрихе пропали подарочные часы.

ФИФА начала расследование исчезновения шести экземпляров особенной партии часов, которые должны были получить Криштиану Роналду, Клаудио Раньери и другие победители в своих категориях.

Часы Hublot стоимостью 92 тысячи евро пропали, и организаторы вручили всем более дешевые часы Bing Bang Football.

Общая стоимость украденных часов составляет более полумиллиона евро. Швейцарский производитель часов в настоящее время занят вопросом предоставления каждому победителю правильных часов.

Sports.ru
Теги: ФИФА
Вчера, 23:39
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(1)
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:14) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Пофигу, ФИФЕ что пол-лимона, что лимон подарить часами, никакой разницы.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 00:09) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Да.. Часы " Пролёт " . smile
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:02) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Зато какая реклама bing bang))))
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: 4 звезды (Вчера, 23:58) #
  • +1
  •  (3)

дзюба
Регистрация: 7.12.2016
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