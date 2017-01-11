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ФИФА расследует пропажу партии подарочных часов на сумму более 500 тысяч евро
Перед церемонией награждения лучших футболистов и тренеров по версии ФИФА в Цюрихе пропали подарочные часы.
ФИФА начала расследование исчезновения шести экземпляров особенной партии часов, которые должны были получить Криштиану Роналду, Клаудио Раньери и другие победители в своих категориях.
Часы Hublot стоимостью 92 тысячи евро пропали, и организаторы вручили всем более дешевые часы Bing Bang Football.
Общая стоимость украденных часов составляет более полумиллиона евро. Швейцарский производитель часов в настоящее время занят вопросом предоставления каждому победителю правильных часов.
Sports.ru
ФИФА начала расследование исчезновения шести экземпляров особенной партии часов, которые должны были получить Криштиану Роналду, Клаудио Раньери и другие победители в своих категориях.
Часы Hublot стоимостью 92 тысячи евро пропали, и организаторы вручили всем более дешевые часы Bing Bang Football.
Общая стоимость украденных часов составляет более полумиллиона евро. Швейцарский производитель часов в настоящее время занят вопросом предоставления каждому победителю правильных часов.
Sports.ru
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