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Николай Матвиенко занимается по индивидуальной программе в составе "Шахтера"
В пятницу утром "Шахтёр" провел насыщенную и интенсивную тренировку, сообщает официальный сайт команды.
Все упражнения выполнялись в высоком темпе и практически без остановок. По отдельной программе занимался лишь Николай Матвиенко, который на днях перенес простуду. За утренней сессией «горняков» все полтора часа внимательно наблюдал помощник главного тренера национальной сборной Украины Рауль Рианчо. Перед занятием он пообщался с наставниками "Шахтера", а по окончании занятия беседовал с футболистами.
Все упражнения выполнялись в высоком темпе и практически без остановок. По отдельной программе занимался лишь Николай Матвиенко, который на днях перенес простуду. За утренней сессией «горняков» все полтора часа внимательно наблюдал помощник главного тренера национальной сборной Украины Рауль Рианчо. Перед занятием он пообщался с наставниками "Шахтера", а по окончании занятия беседовал с футболистами.
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