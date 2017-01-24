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Владимир Вайсс: сейчас футбол резко изменился: на больших скоростях сложнее показать красивую игру
Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс рассказал о том, чем отличается футбол, в который играли три поколения его семьи.
"Футбол все время меняется, но важно одно - или ты умеешь играть, или не умеешь. Безусловно, футбол стал быстрее, возросла роль тактики, но великие футболисты каждой эпохи, будь то Пеле и [Диего] Марадона или [Лионель] Месси и [Криштиану] Роналду, выделялись за счет таланта. Просто сейчас футбол резко изменился: на больших скоростях сложнее показать красивую игру. Кроме того, увеличилось количество травм из-за больших нагрузок, к которым приводит перегруженный график ведущих команд", - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.
"Футбол все время меняется, но важно одно - или ты умеешь играть, или не умеешь. Безусловно, футбол стал быстрее, возросла роль тактики, но великие футболисты каждой эпохи, будь то Пеле и [Диего] Марадона или [Лионель] Месси и [Криштиану] Роналду, выделялись за счет таланта. Просто сейчас футбол резко изменился: на больших скоростях сложнее показать красивую игру. Кроме того, увеличилось количество травм из-за больших нагрузок, к которым приводит перегруженный график ведущих команд", - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.
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