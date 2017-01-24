Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Владимир Вайсс: сейчас футбол резко изменился: на больших скоростях сложнее показать красивую игру

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс рассказал о том, чем отличается футбол, в который играли три поколения его семьи.

"Футбол все время меняется, но важно одно - или ты умеешь играть, или не умеешь. Безусловно, футбол стал быстрее, возросла роль тактики, но великие футболисты каждой эпохи, будь то Пеле и [Диего] Марадона или [Лионель] Месси и [Криштиану] Роналду, выделялись за счет таланта. Просто сейчас футбол резко изменился: на больших скоростях сложнее показать красивую игру. Кроме того, увеличилось количество травм из-за больших нагрузок, к которым приводит перегруженный график ведущих команд", - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.
Теги: Вайсс
Сегодня, 18:38
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.