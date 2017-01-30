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Лукас Окампос проходит медобследование в "Милане"

Полузащитник "Марселя" Лукас Окампос близок к трансферу в "Милан", сообщает Football Italia.

Футболист уже находится в Италии и проходит медосмотр в стане "красно-чёрных". Как передаёт издание, аренда Окампоса обойдётся "Милану" в 500 тысяч евро.
Теги: Милан
Сегодня, 16:25
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:00) #
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Болеет за:
ЦСКА
авансов ему давали очень много, но почти ничего не слышно в итоге


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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