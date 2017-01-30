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Абдуллa Джафар присоединился к "Актобе"

Молодой нападающий из Буркина-Фасо Абдуллa Джафар, который ранее проходил просмотр в московском ЦСКА, прибыл в расположение ФК "Актобе" в Турцию, сообщает официальный сайт казахстанской команды.

Абдулла Джафар начинал карьеру футболиста во Франции в академии ФК "Саннуа". Основным вектором развития французского клуба является раскрытие игрового потенциала у игроков. В 2016 году игрок номинировался на звание одного из лучших игроков до 18 лет во Франции.
Теги: Актобе
Сегодня, 19:25
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