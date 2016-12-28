Советник генсека ООН: было бы правильно провести ЧМ-2018 в России

Советник генерального секретаря ООН по спорту Вильфрид Лемке заявил, что Россию не следует лишать права на проведение чемпионата мира — 2018."Я считал и считаю, что было бы правильно провести чемпионат мира — 2018 в этой стране (России)", — приводит слова Лемке, сказанные в интервью немецкому радио, Handelsblatt.Лемке подчеркнул, что спорт остается «связующим элементом» любого сообщества, однако недавние скандалы указывают на драматические перемены в его статусе, и виной тому, по его мнению, являются "жадность и жажда власти"."Мы должны вновь обрести веру в большой спорт. Он заключает в себе массу возможностей для общественного взаимодействия, роста солидарности и интеграции", — полагает функционер.