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Александр Чеферин впервые посетит Россию 19 января

Александр Чеферин впервые посетит Россию в статусе президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 19 января, словенец приедет на презентацию Санкт-Петербурга как города-организатора чемпионата Европы 2020 года. Об этом ТАСС сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Президент УЕФА и я приедем, мы с ним будем представлять город. Надеюсь, как всегда, все будет на уровне", - сказал он.
Теги: Чеферин Мутко
Сегодня, 18:21
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№1 Написал: Антон Барымский (Сегодня, 18:26) #
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На счёт Крыма поговорите заодно,а то футбол у нас умирает(
Регистрация: 10.12.2015
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