Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

РФС продолжает работу по организации матча со сборной Бразилии

Российский футбольный союз (РФС) продолжает работу по организации товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

"Я был в Цюрихе, общался с президентами разных федераций. Работаем и с бразильцами, я встречался с главой бразильской федерации, мы все обсудили. У них есть коммерческие партнеры, которые уже дали добро, мы и с ними работаем. Но окончательного решения пока нет", - передает слова президента РФС Виталия Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная Бразилии Сборная России
Сегодня, 20:10
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.