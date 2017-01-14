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РФС продолжает работу по организации матча со сборной Бразилии
Российский футбольный союз (РФС) продолжает работу по организации товарищеского матча между сборными России и Бразилии.
"Я был в Цюрихе, общался с президентами разных федераций. Работаем и с бразильцами, я встречался с главой бразильской федерации, мы все обсудили. У них есть коммерческие партнеры, которые уже дали добро, мы и с ними работаем. Но окончательного решения пока нет", - передает слова президента РФС Виталия Мутко ТАСС.
"Я был в Цюрихе, общался с президентами разных федераций. Работаем и с бразильцами, я встречался с главой бразильской федерации, мы все обсудили. У них есть коммерческие партнеры, которые уже дали добро, мы и с ними работаем. Но окончательного решения пока нет", - передает слова президента РФС Виталия Мутко ТАСС.
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