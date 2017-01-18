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В саранском волонтерском центре ЧМ-2018 завершился курс английского языка, посвященный туристической привлекательности России и Мордовии

В саранском волонтерском центре Чемпионата мира завершился курс английского языка, посвященный туристической привлекательности России и Мордовии. Курс разработал Центр лингвистической подготовки волонтеров и целевых групп персонала при факультете иностранных языков МГУ им. Н.П. Огарева. 72-часовую программу прошли 23 слушателя, информирует Welcome2018.com.

Специализированная языковая программа предназначена для функциональных координаторов направлений, тим-лидеров и сотрудников Волонтерского центра. Особое внимание было уделено деловому общению и этикету, спортивной лексике, написанию формальных и неформальных писем. Слушатели узнали о разнице между американским и британским английским, жизни американских студентов, а также обсудили национальные традиции и особенности русских и мордвы.
Сегодня, 18:03
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