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19:00
Вячеслав Булавин: на деньги от "Зенит-Арены" можно построить футбольные школы во всех субъектах России (11)
Вячеслав Булавин: на деньги от "Зенит-Арены" можно построить футбольные школы во всех субъектах России (11)
18:29
Евгений Селезнев: Ибра такой подходит и говорит: "Смол, Селя, можно с вами сфотографироваться?" (5)
Евгений Селезнев: Ибра такой подходит и говорит: "Смол, Селя, можно с вами сфотографироваться?" (5)
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Айдемир Даганов: Павел Яковлев согласен на понижение зарплаты в "Анжи", но вопрос контракта не решен
14:16
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12:04
Мануэл Фернандеш: в Португалии переход, как у Самедова, наверняка вызвал бы разговоры и споры (3)
Мануэл Фернандеш: в Португалии переход, как у Самедова, наверняка вызвал бы разговоры и споры (3)
Вячеслав Булавин: на деньги от "Зенит-Арены" можно построить футбольные школы во всех субъектах России
Бывший футболист "Зенита" Вячеслав Булавин прокомментировал слова вице-премьера Виталия Мутко, сообщившего, что стадиону чемпионата мира — 2018 в Санкт-Петербурге для адаптации к параметрам Международной федерации футбола (ФИФА) под предстоящий турнир нужно еще 1,5–2 млрд руб.
"Как отношусь к столь крупным тратам? А как может относиться к этому человек пенсионного возраста, который в футболе провел много времени и питает к нему страстную любовь? Ну так же нельзя поступать! Стоимость стадиона такая, словно он из золота. Мы уже шутим: "Будут там, наверное, золотые сиденья". По-моему, весь Запад смеется над этим. На эти деньги можно построить футбольных школ для детей во всех субъектах России. И будет больше пользы, чем от одного такого стадиона", — заявил эксперт "Газете.Ru".
"Как отношусь к столь крупным тратам? А как может относиться к этому человек пенсионного возраста, который в футболе провел много времени и питает к нему страстную любовь? Ну так же нельзя поступать! Стоимость стадиона такая, словно он из золота. Мы уже шутим: "Будут там, наверное, золотые сиденья". По-моему, весь Запад смеется над этим. На эти деньги можно построить футбольных школ для детей во всех субъектах России. И будет больше пользы, чем от одного такого стадиона", — заявил эксперт "Газете.Ru".
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