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Вячеслав Булавин: на деньги от "Зенит-Арены" можно построить футбольные школы во всех субъектах России

Бывший футболист "Зенита" Вячеслав Булавин прокомментировал слова вице-премьера Виталия Мутко, сообщившего, что стадиону чемпионата мира — 2018 в Санкт-Петербурге для адаптации к параметрам Международной федерации футбола (ФИФА) под предстоящий турнир нужно еще 1,5–2 млрд руб.

"Как отношусь к столь крупным тратам? А как может относиться к этому человек пенсионного возраста, который в футболе провел много времени и питает к нему страстную любовь? Ну так же нельзя поступать! Стоимость стадиона такая, словно он из золота. Мы уже шутим: "Будут там, наверное, золотые сиденья". По-моему, весь Запад смеется над этим. На эти деньги можно построить футбольных школ для детей во всех субъектах России. И будет больше пользы, чем от одного такого стадиона", — заявил эксперт "Газете.Ru".
Теги: Булавин Зенит-Арена
Сегодня, 19:00
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№11 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 20:26) #
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"На эти деньги можно построить футбольных школ для детей во всех субъектах России. И будет больше пользы, чем от одного такого стадиона", - вот все, что нужно знать из данного вью.
Регистрация: 21.11.2016
№10 Написал: джюс СПб (Сегодня, 20:07) #
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Цитата: скальп
ссылочку на источник выложи

какая именно тебя интересует?
Регистрация: 12.11.2010
№9 Написал: скальп (Сегодня, 20:05) #
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Цитата: джюс
есть встречное.понастроить школ во всей россии за счёт бюджета мск.реконструкция лужи по стомости сопостовима с крестовским.и перестраивается тоже за счёт города.

ссылочку на источник выложи
Регистрация: 24.12.2016
№8 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:05) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
... По-моему, весь Запад смеется над этим.
У Булавина Запад в авторитете, ну иди, там пожалуйся на российскую действительность, тьфу..
Регистрация: 15.12.2013
№7 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 20:02) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Пр поводу этого стадиона интервью нужно у Путина взять . Как он относится к тому , " ... что весь запад уже смеётся . "
Регистрация: 23.09.2016
№6 Написал: джюс СПб (Сегодня, 20:01) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: raiskayumov
И в Питере есть трезвомыслящие люди?

а в чем его трезвомыслие?наверное,в том,что предлагает за счёт бюджета спб понастроить футбольных школ во всей россии.интересное предложение.есть встречное.понастроить школ во всей россии за счёт бюджета мск.реконструкция лужи по стоимости сопостовима с крестовским.и перестраивается тоже за счёт города.
Регистрация: 12.11.2010
№5 Написал: casabl (Сегодня, 19:58) #
  • +2
  •  (2)

НА ДЕНЬГИ ОТ "ЗЕНИТ-АРЕНЫ" МОЖНО ПОСТРОИТЬ ФУТБОЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ РОССИИ

и воспитать не одно поколение талантливых мальчишек, но ... понты, тщеславие!


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№4 Написал: Viktor 022 (Сегодня, 19:58) #
  • 0
  •  (0)

Сколько новых стадионов на одну Москву? Сложим?
Регистрация: 19.01.2017
№3 Написал: следующий (Сегодня, 19:45) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Челси»
На эти деньги можно построить футбольных школ для детей во всех субъектах России. И будет больше пользы, чем от одного такого стадиона

Господин Булавин, вы не понимаете, если будут нужны деньги на достройку Распил-Арены, то для этого запросто закроют множество футбольных школ во всех субъектах.
Регистрация: 14.12.2012
№2 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 19:43) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
И в Питере есть трезвомыслящие люди?


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:19) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
smirk


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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