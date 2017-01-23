Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Первые 10 тысяч зрителей протестируют "Зенит-Арену" 11 февраля

Первые 10 тысяч зрителей испытают стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге 11 февраля, когда пройдет техническое тестирование объекта, сообщили в аппарате вице-губернатора города Игоря Албина.

"Тестовое мероприятие на 10 тысяч человек под рабочим названием "Первый посетитель" запланировано на 11 февраля", - сказал собеседник агентства.

В программе мероприятия значатся мотошоу, использование сувенирной продукции и фотографирование участников. В компании "Метрострой" не подтвердили и не опровергли информацию о дате тестирования, но отметили, что в качестве генподрядчика будут участвовать во всех мероприятиях по адаптации стадиона.

В настоящее время на специально созданном сайте и группах в социальных сетях предлагается всем желающим принять участие в тестировании стадиона. "Основная задача этого мероприятия - помочь протестировать это новое грандиозное сооружение, его пропускные возможности, способность принимать большую аудиторию. Это будет настоящая народная проверка", - говорится в сообщении на сайте.

Чтобы попасть в число первых 10 тысяч посетителей, необходимо зарегистрироваться на соответствующем сайте и распечатать бесплатный билет. Регистрацию обещают начать в ближайшее время.

ТАСС
Теги: Зенит-Арена
Сегодня, 20:16
Напечатать
9
(3)
№9 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 22:17) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Техническое тестирование здания, как я думаю, под собой подразумевает как ведет себя конструкция под различными статическими и динамическими нагрузками (СОПРОМАТ и ТЕРМЕХ не учил, поправьте, если не так). Испытание здания с помощью участия людской массовки - это что-то "новое" в строительной индустрии. Тесты же энергосистемы, систем противопожарной безопасности и др. можно естественно провести без людей.

Скорее можно логистику передвижения зрителей таким образом проверить, и то с большой натяжкой. Это всё давно подсчитано.

Бред какой-то. Скорее это акция под девизом "Все деньги вложены по назначению. Ничего не украдено."....
Регистрация: 14.06.2015
№8 Написал: Amirovich (Сегодня, 21:44) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
[quote=gena26][/quote]
у вас то уже с ярославля отработан . =)

завидуют свиньи =) смотрите хоккей лучше . как вас там кони имеют =)
Регистрация: 28.02.2015
№7 Написал: Валерий Тимофеев (Сегодня, 21:37) #
  • 0
  •  (2)

СВИНАРНЯ НЕГОДУЭ...
(с) Упячка
Регистрация: 6.11.2015
№6 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 21:13) #
  • -1
  •  (5)

похоже это на штраф батальон оттуда потом не возвращаются
Регистрация: 4.08.2016
№5 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 20:57) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Это рекламная акция страховых компаний...
Регистрация: 31.10.2013
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:43) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Суицидники?


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: gena26 (Сегодня, 20:29) #
  • -2
  •  (6)

И что они там будут делать: отрабатывать метод проноса фаеров
Регистрация: 14.01.2017
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 20:26) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Я бы на их месте застраховался, прежде,чем посещать это чудо строительной мысли......
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:19) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Рискованные люди )


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.