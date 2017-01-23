Первые 10 тысяч зрителей протестируют "Зенит-Арену" 11 февраля

Первые 10 тысяч зрителей испытают стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге 11 февраля, когда пройдет техническое тестирование объекта, сообщили в аппарате вице-губернатора города Игоря Албина."Тестовое мероприятие на 10 тысяч человек под рабочим названием "Первый посетитель" запланировано на 11 февраля", - сказал собеседник агентства.В программе мероприятия значатся мотошоу, использование сувенирной продукции и фотографирование участников. В компании "Метрострой" не подтвердили и не опровергли информацию о дате тестирования, но отметили, что в качестве генподрядчика будут участвовать во всех мероприятиях по адаптации стадиона.В настоящее время на специально созданном сайте и группах в социальных сетях предлагается всем желающим принять участие в тестировании стадиона. "Основная задача этого мероприятия - помочь протестировать это новое грандиозное сооружение, его пропускные возможности, способность принимать большую аудиторию. Это будет настоящая народная проверка", - говорится в сообщении на сайте.Чтобы попасть в число первых 10 тысяч посетителей, необходимо зарегистрироваться на соответствующем сайте и распечатать бесплатный билет. Регистрацию обещают начать в ближайшее время.