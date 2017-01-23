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Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" сделали предложение о покупке прав на трансляцию ЧМ-2018

Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" сделали совместное предложение Международной федерации футбола о покупке прав на трансляцию матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, сообщил генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман.

В ноябре вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сообщил, что стоимость прав на показ матчей чемпионата мира и Кубка конфедераций составляет 100 млн долларов. В начале января Мутко заявил, что переговоры по покупке прав на показ должны увенчаться успехом, несмотря на завышенную цену.

"Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" сделали совместную оферту. Мы предлагаем сумму, которую в состоянии собрать с рекламного рынка. Например, у Первого канала не существует других источников финансирования. Сумму сделки я озвучить не могу, но она меньше 100 млн долларов.

Встреча с представителями ФИФА по поводу приобретения прав, которая должна была состояться на прошлой неделе, была отложена по их предложению, но дату следующего визита нам пока не сообщили. Переговоры проходят в Москве, они приезжают, и мы общаемся. Это их обычная практика", - цитирует Файфмана ТАСС.

Согласно проекту ФИФА, который в январе был опубликован агентством Франс Пресс, организация планирует заработать от продажи телеправ на показ чемпионата мира в России 3,1 млрд долларов.
Сегодня, 21:47
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№2 Написал: Ваганыч (Сегодня, 22:08) #
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вот не стоили б толчок-арену и деньги на трансляцию были б...


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с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№1 Написал: Валерий Тимофеев (Сегодня, 21:56) #
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sob
Регистрация: 6.11.2015
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