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Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" сделали предложение о покупке прав на трансляцию ЧМ-2018
Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" сделали совместное предложение Международной федерации футбола о покупке прав на трансляцию матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, сообщил генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман.
В ноябре вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сообщил, что стоимость прав на показ матчей чемпионата мира и Кубка конфедераций составляет 100 млн долларов. В начале января Мутко заявил, что переговоры по покупке прав на показ должны увенчаться успехом, несмотря на завышенную цену.
"Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" сделали совместную оферту. Мы предлагаем сумму, которую в состоянии собрать с рекламного рынка. Например, у Первого канала не существует других источников финансирования. Сумму сделки я озвучить не могу, но она меньше 100 млн долларов.
Встреча с представителями ФИФА по поводу приобретения прав, которая должна была состояться на прошлой неделе, была отложена по их предложению, но дату следующего визита нам пока не сообщили. Переговоры проходят в Москве, они приезжают, и мы общаемся. Это их обычная практика", - цитирует Файфмана ТАСС.
Согласно проекту ФИФА, который в январе был опубликован агентством Франс Пресс, организация планирует заработать от продажи телеправ на показ чемпионата мира в России 3,1 млрд долларов.
В ноябре вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сообщил, что стоимость прав на показ матчей чемпионата мира и Кубка конфедераций составляет 100 млн долларов. В начале января Мутко заявил, что переговоры по покупке прав на показ должны увенчаться успехом, несмотря на завышенную цену.
"Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" сделали совместную оферту. Мы предлагаем сумму, которую в состоянии собрать с рекламного рынка. Например, у Первого канала не существует других источников финансирования. Сумму сделки я озвучить не могу, но она меньше 100 млн долларов.
Встреча с представителями ФИФА по поводу приобретения прав, которая должна была состояться на прошлой неделе, была отложена по их предложению, но дату следующего визита нам пока не сообщили. Переговоры проходят в Москве, они приезжают, и мы общаемся. Это их обычная практика", - цитирует Файфмана ТАСС.
Согласно проекту ФИФА, который в январе был опубликован агентством Франс Пресс, организация планирует заработать от продажи телеправ на показ чемпионата мира в России 3,1 млрд долларов.
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