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"Крестовский" сдадут комиссии ФИФА в конце февраля

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что в конце февраля строящийся в Санкт-Петербурге стадион "Крестовский" будет сдан комиссии ФИФА.

"Все готово. В конце февраля мы сдаем его ФИФА", – приводит слова Мутко "Интерфакс", которые он сказал в понедельник на совещании премьера РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.
Теги: Крестовский
Вчера, 22:59
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11
(3)
№11 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:27) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
видно что сделано на 1.5 миллиарда евро))

Это реальные фото?

Да взял из группы арена зенит

Печально. Крайне печально.
Регистрация: 6.01.2006
№10 Написал: vlees (Вчера, 23:24) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
видно что сделано на 1.5 миллиарда евро))

Это реальные фото?

Да взял из группы арена зенит
Регистрация: 12.01.2017
№9 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:19) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
видно что сделано на 1.5 миллиарда евро))

Это реальные фото?
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: Савелий Россия (Вчера, 23:18) #
  • +2
  •  (6)

Сдадут конечно..., а потом реконструкцию начнут...
Регистрация: 28.12.2015
№7 Написал: vlees (Вчера, 23:15) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»


Регистрация: 12.01.2017
№6 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:11) #
  • -2
  •  (6)

"КРЕСТОВСКИЙ" СДАДУТ КОМИССИИ ФИФА В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ-заголовок классный ,наконец то всех КТО ПРИЧАСТЕН к этому памятнику коррупции сдадут комиссии ФИФА, будем ждать,уголовных дел в конце февраля.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№5 Написал: vlees (Вчера, 23:05) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: art83
Цитата: vlees
сейчас по быстрому все сделают)по фоткам и так уже напоминает советские больницы)норм там распилили

Больница это у вас красно-белая joy

С юмором туго)ну иди посмотри на отделку на вашем распиле)даже в больницах лучше)
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: art83 (Вчера, 23:03) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
сейчас по быстрому все сделают)по фоткам и так уже напоминает советские больницы)норм там распилили

Больница это у вас красно-белая joy
Регистрация: 17.09.2010
№3 Написал: vlees (Вчера, 23:02) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
сейчас по быстрому все сделают)по фоткам и так уже напоминает советские больницы)норм там распилили
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:01) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Вот уж, действительно, крестовский...
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:01) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
А вибратор успокоили?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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