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Алексей Сорокин: у меня нет сомнений, что все стадионы будут построены

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин не сомневается, что все стадионы чемпионата мира 2018 года будут вовремя введены в эксплуатацию.

"Все работы по подготовке стадионов к чемпионату мира идут по плану, есть небольшие отставания, но стадионы строят весьма солидные компании с большим именем, и у меня нет сомнений, что все стадионы будут построены, последняя партия арен будет сдана в декабре 2017 года.

Инспекционная комиссия ФИФА посетит Россию в феврале 2017 года, основный акцент будет сделан на стадионы, которые летом примут Кубок конфедераций. Это Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Москва. Вопросы по стадионам есть, но это рабочий процесс", - сказал Сорокин в эфире "Матч ТВ".
Теги: Сорокин
Сегодня, 17:48
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