Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто займет 2 место?
Показать все опросы

Новости партнеров

Иван Таранов вернулся в общую группу "Крыльев" перед игрой с "Тереком"

Капитан "Крыльев Советов" Иван Таранов вернулся в общую группу на тренировке перед матчем чемпионата России с "Тереком", информирует официальный сайт самарского клуба.

Защитник в последний раз выходил на поле в матче 25-го тура с тульским "Арсеналом". Встреча заключительного 30-го тура пройдет в Самаре 21 мая.
Теги: Таранов Крылья Советов
Сегодня, 11:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.