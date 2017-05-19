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Иван Таранов вернулся в общую группу "Крыльев" перед игрой с "Тереком"
Капитан "Крыльев Советов" Иван Таранов вернулся в общую группу на тренировке перед матчем чемпионата России с "Тереком", информирует официальный сайт самарского клуба.
Защитник в последний раз выходил на поле в матче 25-го тура с тульским "Арсеналом". Встреча заключительного 30-го тура пройдет в Самаре 21 мая.
Защитник в последний раз выходил на поле в матче 25-го тура с тульским "Арсеналом". Встреча заключительного 30-го тура пройдет в Самаре 21 мая.
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