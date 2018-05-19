Без трофеев и голов: «Манчестер Юнайтед» проиграл «Челси» в финале Кубка Англии

Фатальная ошибка Джонса

Тренерская битва

На «Уэмбли» был разыгран Кубок Англии. Почётный трофей в этом году достался «Челси»: лондонцы в финале обыграли «Манчестер Юнайтед», оставив Жозе Моуриньо в нынешнем сезоне без кубков. В игре, которая фактически шла до гола, чуть больше повезло «синим».рассказывает о финальном матче.Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо на протяжении всего сезона воевал с критиками. Португалец постоянно говорил, что несмотря на многомиллионные траты, «красные дьяволы» пока не могут тягаться с «Манчестер Сити» и топ-клубами в Лиге чемпионов. Дескать, нет у команды духа победителей, отсюда и следуют поражения в решающих матчах.Если вспоминать о нынешнем сезоне, то к ключевым поражениям можно отнести фиаско с «Севильей» в Лиге чемпионов, поражение от «Манчестер Сити» в первом круге и провал в Кубке английской лиги в противостоянии со скромным «Брэдфордом». Теперь в списке поражений значится и финал Кубка Англии с «Челси».В последние недели Моуриньо постоянно отвечал критикам, что игра в чемпионате Англии его уже не интересует. Португалец нацеливался на трофей, ради этого жертвуя играми внутреннего чемпионата, где уже всё было решено. Но ставка на один матч не сработала: «МЮ» проиграл.Конечно, «красные дьяволы», лишившись Ромелу Лукаку из-за травмы, потеряли в атакующей мощи, что было так заметно по игре в «Челси». Но кто будет об этом вспоминать в будущем? Главное, что Моуриньо не сумел ничего выиграть в этом сезоне.Оставшись без Лукаку, Моур сделал ставку на «лёгкую кавалерию» в лице рекативных Лингарда, Санчеса и Рэшфорда. План «МЮ» на игру так и остался загадкой, ведь до этой троицы мяч преимущественно доставлялся верхом, да ещё и с флангов. В штрафной в борьбе на втором этаже у нападающих «Юнайтед» шансов не было вовсе.С первых минут соперники заняли выжидательную тактику, не торопясь играть на обострение. Чуть активнее были футболисты «МЮ», чаще владевшие мячом. Впрочем, небольшое преимущество по владению так и не сказывалось на игре манкунианцев, которые никак не могли преодолеть насыщенную оборону лондонцев. С первых минут создалось впечатление, что в таком матче всё может решить один гол.Ключевой эпизод матча произошёл в середине первого тайма. Эден Азар воспользовался минимальной ошибкой соперника. Фил Джонс не расчётливо выскочил к центру поля, а Азар двумя касаниями оставил защитника позади. У Джонса была возможность уложить Азара на газон перед штрафной, но тогда игрок «МЮ» вполне мог бы увидеть перед собой красную карточку. В итоге Джонс бросился в подкат уже в последний момент, а Азар умело укрыл мяч корпусом, не оставив судьям сомнений в фоле. 11-метровый удар реализовал сам бельгиец, легко переиграв Де Хеа.Открыв счёт, лондонцы фактически отказались от атакующих действий, а их план на игру так и остался загадкой. По сути, «синие» сыграли в настоящий автобус по лекалам Моуриньо и Конте, который выстоял на протяжении 65 минут. При этом «МЮ» вполне мог отыграться, но «красные дьяволы» свои шансы не использоваи. Свои моменты упустили Поль Погба и Маркус Рэшфорд. Француз бил головой с 7-8 метров без сопротивления, но не попал в створ. А англичанин хлёстко пробил в цель, но в том эпизоде здорово сыграл Куртуа. Впрочем, Рэшфорд оставил шансы бельгийскому голкиперу, пробив не слишком удачно.В концовке матча Жозе Моуриньо задействовал и свой последний козырь – Лукаку. Бельгиец хоть и не сумел набрать нужных кондиций после травмы, но внимание на себя отвлекал. В последнюю пятнадцатиминутку «МЮ» организовал финальный штурм и был близок к тому, чтобы перевести игру в овертайм, но «Челси» выстоял. Антонио Конте обыграл Жозе Моуриньо в его же игру. Впрочем, забей первыми манкунианцы, скорее всего уже они бы сохранили минимальный перевес в счёте.Жозе Моуриньо и «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне остались без трофеев. Наверняка, в межсезонье португалец устроит кадровую чистку: вряд ли такой итог сезона можно считать хорошим. А при Конте «Челси» выиграл важный трофей, теперь итальянец может спокойно покидать Лондон, громко хлопнув дверью. В Англии он подтвердил репутацию тренера-победителя, которую в последние годы Моуриньо начинает постепенно терять.Азар, 24 (пен.)Куртуа, Алонсо, Рюдигер, Кэхилл, Аспиликуэта, Мозес, Фабрегас, Бакайоко, Азар (Виллиан, 90), Канте, Жиру (Мората, 89)де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс (Мата, 87), Янг, Матич, Эррера, Погба, Лингард (Марсьяль, 74), Рашфорд (Лукаку, 74), СанчесДжонс, 25, Валенсия, 62