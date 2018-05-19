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Без трофеев и голов: «Манчестер Юнайтед» проиграл «Челси» в финале Кубка Англии
На «Уэмбли» был разыгран Кубок Англии. Почётный трофей в этом году достался «Челси»: лондонцы в финале обыграли «Манчестер Юнайтед», оставив Жозе Моуриньо в нынешнем сезоне без кубков. В игре, которая фактически шла до гола, чуть больше повезло «синим». Rusfootball.info рассказывает о финальном матче.
Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо на протяжении всего сезона воевал с критиками. Португалец постоянно говорил, что несмотря на многомиллионные траты, «красные дьяволы» пока не могут тягаться с «Манчестер Сити» и топ-клубами в Лиге чемпионов. Дескать, нет у команды духа победителей, отсюда и следуют поражения в решающих матчах.
Если вспоминать о нынешнем сезоне, то к ключевым поражениям можно отнести фиаско с «Севильей» в Лиге чемпионов, поражение от «Манчестер Сити» в первом круге и провал в Кубке английской лиги в противостоянии со скромным «Брэдфордом». Теперь в списке поражений значится и финал Кубка Англии с «Челси».
В последние недели Моуриньо постоянно отвечал критикам, что игра в чемпионате Англии его уже не интересует. Португалец нацеливался на трофей, ради этого жертвуя играми внутреннего чемпионата, где уже всё было решено. Но ставка на один матч не сработала: «МЮ» проиграл.
В чём план, Жозе?
Конечно, «красные дьяволы», лишившись Ромелу Лукаку из-за травмы, потеряли в атакующей мощи, что было так заметно по игре в «Челси». Но кто будет об этом вспоминать в будущем? Главное, что Моуриньо не сумел ничего выиграть в этом сезоне.
Оставшись без Лукаку, Моур сделал ставку на «лёгкую кавалерию» в лице рекативных Лингарда, Санчеса и Рэшфорда. План «МЮ» на игру так и остался загадкой, ведь до этой троицы мяч преимущественно доставлялся верхом, да ещё и с флангов. В штрафной в борьбе на втором этаже у нападающих «Юнайтед» шансов не было вовсе.
С первых минут соперники заняли выжидательную тактику, не торопясь играть на обострение. Чуть активнее были футболисты «МЮ», чаще владевшие мячом. Впрочем, небольшое преимущество по владению так и не сказывалось на игре манкунианцев, которые никак не могли преодолеть насыщенную оборону лондонцев. С первых минут создалось впечатление, что в таком матче всё может решить один гол.
Ключевой эпизод матча произошёл в середине первого тайма. Эден Азар воспользовался минимальной ошибкой соперника. Фил Джонс не расчётливо выскочил к центру поля, а Азар двумя касаниями оставил защитника позади. У Джонса была возможность уложить Азара на газон перед штрафной, но тогда игрок «МЮ» вполне мог бы увидеть перед собой красную карточку. В итоге Джонс бросился в подкат уже в последний момент, а Азар умело укрыл мяч корпусом, не оставив судьям сомнений в фоле. 11-метровый удар реализовал сам бельгиец, легко переиграв Де Хеа.
Открыв счёт, лондонцы фактически отказались от атакующих действий, а их план на игру так и остался загадкой. По сути, «синие» сыграли в настоящий автобус по лекалам Моуриньо и Конте, который выстоял на протяжении 65 минут. При этом «МЮ» вполне мог отыграться, но «красные дьяволы» свои шансы не использоваи. Свои моменты упустили Поль Погба и Маркус Рэшфорд. Француз бил головой с 7-8 метров без сопротивления, но не попал в створ. А англичанин хлёстко пробил в цель, но в том эпизоде здорово сыграл Куртуа. Впрочем, Рэшфорд оставил шансы бельгийскому голкиперу, пробив не слишком удачно.
В концовке матча Жозе Моуриньо задействовал и свой последний козырь – Лукаку. Бельгиец хоть и не сумел набрать нужных кондиций после травмы, но внимание на себя отвлекал. В последнюю пятнадцатиминутку «МЮ» организовал финальный штурм и был близок к тому, чтобы перевести игру в овертайм, но «Челси» выстоял. Антонио Конте обыграл Жозе Моуриньо в его же игру. Впрочем, забей первыми манкунианцы, скорее всего уже они бы сохранили минимальный перевес в счёте.
Жозе Моуриньо и «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне остались без трофеев. Наверняка, в межсезонье португалец устроит кадровую чистку: вряд ли такой итог сезона можно считать хорошим. А при Конте «Челси» выиграл важный трофей, теперь итальянец может спокойно покидать Лондон, громко хлопнув дверью. В Англии он подтвердил репутацию тренера-победителя, которую в последние годы Моуриньо начинает постепенно терять.
Кубок Англии
Финал
"Челси" – "Манчестер Юнайтед" 1:0
Гол: Азар, 24 (пен.)
"Челси": Куртуа, Алонсо, Рюдигер, Кэхилл, Аспиликуэта, Мозес, Фабрегас, Бакайоко, Азар (Виллиан, 90), Канте, Жиру (Мората, 89)
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс (Мата, 87), Янг, Матич, Эррера, Погба, Лингард (Марсьяль, 74), Рашфорд (Лукаку, 74), Санчес
Предупреждения: Джонс, 25, Валенсия, 62
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо на протяжении всего сезона воевал с критиками. Португалец постоянно говорил, что несмотря на многомиллионные траты, «красные дьяволы» пока не могут тягаться с «Манчестер Сити» и топ-клубами в Лиге чемпионов. Дескать, нет у команды духа победителей, отсюда и следуют поражения в решающих матчах.
Если вспоминать о нынешнем сезоне, то к ключевым поражениям можно отнести фиаско с «Севильей» в Лиге чемпионов, поражение от «Манчестер Сити» в первом круге и провал в Кубке английской лиги в противостоянии со скромным «Брэдфордом». Теперь в списке поражений значится и финал Кубка Англии с «Челси».
В последние недели Моуриньо постоянно отвечал критикам, что игра в чемпионате Англии его уже не интересует. Португалец нацеливался на трофей, ради этого жертвуя играми внутреннего чемпионата, где уже всё было решено. Но ставка на один матч не сработала: «МЮ» проиграл.
В чём план, Жозе?
Конечно, «красные дьяволы», лишившись Ромелу Лукаку из-за травмы, потеряли в атакующей мощи, что было так заметно по игре в «Челси». Но кто будет об этом вспоминать в будущем? Главное, что Моуриньо не сумел ничего выиграть в этом сезоне.
Оставшись без Лукаку, Моур сделал ставку на «лёгкую кавалерию» в лице рекативных Лингарда, Санчеса и Рэшфорда. План «МЮ» на игру так и остался загадкой, ведь до этой троицы мяч преимущественно доставлялся верхом, да ещё и с флангов. В штрафной в борьбе на втором этаже у нападающих «Юнайтед» шансов не было вовсе.
С первых минут соперники заняли выжидательную тактику, не торопясь играть на обострение. Чуть активнее были футболисты «МЮ», чаще владевшие мячом. Впрочем, небольшое преимущество по владению так и не сказывалось на игре манкунианцев, которые никак не могли преодолеть насыщенную оборону лондонцев. С первых минут создалось впечатление, что в таком матче всё может решить один гол.
Ключевой эпизод матча произошёл в середине первого тайма. Эден Азар воспользовался минимальной ошибкой соперника. Фил Джонс не расчётливо выскочил к центру поля, а Азар двумя касаниями оставил защитника позади. У Джонса была возможность уложить Азара на газон перед штрафной, но тогда игрок «МЮ» вполне мог бы увидеть перед собой красную карточку. В итоге Джонс бросился в подкат уже в последний момент, а Азар умело укрыл мяч корпусом, не оставив судьям сомнений в фоле. 11-метровый удар реализовал сам бельгиец, легко переиграв Де Хеа.
Фатальная ошибка Джонса
Открыв счёт, лондонцы фактически отказались от атакующих действий, а их план на игру так и остался загадкой. По сути, «синие» сыграли в настоящий автобус по лекалам Моуриньо и Конте, который выстоял на протяжении 65 минут. При этом «МЮ» вполне мог отыграться, но «красные дьяволы» свои шансы не использоваи. Свои моменты упустили Поль Погба и Маркус Рэшфорд. Француз бил головой с 7-8 метров без сопротивления, но не попал в створ. А англичанин хлёстко пробил в цель, но в том эпизоде здорово сыграл Куртуа. Впрочем, Рэшфорд оставил шансы бельгийскому голкиперу, пробив не слишком удачно.
В концовке матча Жозе Моуриньо задействовал и свой последний козырь – Лукаку. Бельгиец хоть и не сумел набрать нужных кондиций после травмы, но внимание на себя отвлекал. В последнюю пятнадцатиминутку «МЮ» организовал финальный штурм и был близок к тому, чтобы перевести игру в овертайм, но «Челси» выстоял. Антонио Конте обыграл Жозе Моуриньо в его же игру. Впрочем, забей первыми манкунианцы, скорее всего уже они бы сохранили минимальный перевес в счёте.
Тренерская битва
Жозе Моуриньо и «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне остались без трофеев. Наверняка, в межсезонье португалец устроит кадровую чистку: вряд ли такой итог сезона можно считать хорошим. А при Конте «Челси» выиграл важный трофей, теперь итальянец может спокойно покидать Лондон, громко хлопнув дверью. В Англии он подтвердил репутацию тренера-победителя, которую в последние годы Моуриньо начинает постепенно терять.
Кубок Англии
Финал
"Челси" – "Манчестер Юнайтед" 1:0
Гол: Азар, 24 (пен.)
"Челси": Куртуа, Алонсо, Рюдигер, Кэхилл, Аспиликуэта, Мозес, Фабрегас, Бакайоко, Азар (Виллиан, 90), Канте, Жиру (Мората, 89)
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс (Мата, 87), Янг, Матич, Эррера, Погба, Лингард (Марсьяль, 74), Рашфорд (Лукаку, 74), Санчес
Предупреждения: Джонс, 25, Валенсия, 62
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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