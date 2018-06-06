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Владимир Быстров: ни задумки, ни мысли в игре сборной я не увидел

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал игру команды в товарищеском матче с командой Турции (1:1).

- По предыдущему матчу с Австрией вашему бывшему партнеру по сборной Роману Павлюченко показалось, что ребята впервые собрались. Что увидели вы в игре с Турцией?

- Ждал увидеть тренерскую мысль, хотел увидеть какой-то стиль игры, все-таки команда провела полмесяца на сборах и работала над тактикой.

- Ваши ожидания не оправдались?

– Ни задумки, ни мысли я не увидел. Ничего не было.

- Сейчас все будут обсуждать, что за два матча нанесли только один удар в створ. Удручающий показатель?

– На самом деле играть на выезде с Австрией достаточно непросто, это хороший соперник, с ним наверняка решали конкретные задачи по подготовке к чемпионату мира, а вот дома с Турцией рассчитывал все-таки увидеть атакующую игру, так как наш тренер же говорил, что мы выходим на пик формы. Но, честно говоря, впереди получалось немного.

- Должно настораживать, что в концовке больше мячом владели турки, хотя мы играли перед своими зрителями, которые ждали победу?

– Это как раз ожидаемо. В голове у каждого сидело, что это последний матч перед чемпионатом мира и особо рисковать не стоит. А вот в первые 15 или 30 минут стоило ждать более атакующей игры. Тем более Турция играла не в сильнейшем составе. А на деле на соседнем телевизоре шла трансляция матча теннисного «Ролан Гарроса» Джокович – Чеккинато, и та игра смотрелась поживее.

- Перед бронзовым Евро-2008 в товарищеских матчах сборная смотрелась хуже, чем четыре года спустя, когда команда не вышла из группы. Как правильнее относиться к результатам спаррингов?

– Вы знаете, я играл под руководством многих тренеров, и каждый из них ставил какой-то стиль – как команде двигаться на поле. Условно кто-то просит атаковать через фланг, кто-то через центр, и уже идет подбор футболистов под систему и так далее. Сейчас же сколько товарищеских матчей мы ни увидели, никакой мысли не было. Разве что мысль играть в пять защитников. А в пять защитников, считаю, у нас в стране лучше всех строит игру Курбан Бекиевич. Причем, что важно, из любых футболистов.

- Вы же играли в «Спартаке» под руководством Станислава Черчесова – как тогда было с мыслью в атаке?

– Атаковали мы точно больше. Но у нас были такие мастера, как Егор Титов. Когда он получал мяч, твоя задача была просто бежать вперед, а передача тебя найдет.

Советский спорт
Теги: Быстров
Сегодня, 18:08
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