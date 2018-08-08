Травма Сердар Азмуна в матче с "Динамо" оказалась несерьезной

Форвард "Рубина" Сердар Азмун начнет тренироваться в общей группе в ближайшие дни.Медобследование не выявило серьёзного повреждения. Иранец получил травму в начале матча с "Динамо" (1:1) и был заменен.В этом сезоне на счету Азмуна один гол в двух матчах.