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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Травма Сердар Азмуна в матче с "Динамо" оказалась несерьезной
Форвард "Рубина" Сердар Азмун начнет тренироваться в общей группе в ближайшие дни.
Медобследование не выявило серьёзного повреждения. Иранец получил травму в начале матча с "Динамо" (1:1) и был заменен.
В этом сезоне на счету Азмуна один гол в двух матчах.
ТАСС
Медобследование не выявило серьёзного повреждения. Иранец получил травму в начале матча с "Динамо" (1:1) и был заменен.
В этом сезоне на счету Азмуна один гол в двух матчах.
ТАСС
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