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Травма Сердар Азмуна в матче с "Динамо" оказалась несерьезной

Форвард "Рубина" Сердар Азмун начнет тренироваться в общей группе в ближайшие дни.

Медобследование не выявило серьёзного повреждения. Иранец получил травму в начале матча с "Динамо" (1:1) и был заменен.

В этом сезоне на счету Азмуна один гол в двух матчах.

ТАСС
Теги: Рубин Динамо Азмун
Сегодня, 10:43
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