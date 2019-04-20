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Атлетик Б
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Эспаньол
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Сельта
Жирона
Вильярреал
Леванте
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 32 61
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 33 46
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 32 41
11 Леганес 32 41
12 Эспаньол 32 41
13 Эйбар 32 40
14 Сельта 33 35
15 Жирона 33 34
16 Вильярреал 32 33
17 Леванте 32 33
18 Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано 32 27
20 Уэска 32 25
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Диего Симеоне: проблему с Костой решили в тот же день

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал инцидент с нападающим команды Диегу Костой.

Форвард накануне самовольно покинул тренировку команды, однако сегодня вернулся к занятиям в составе мадридцев.

"Я с самого начала сказал все предельно ясно. Это была внутренняя проблема, и мы решили ее в тот же день. Сегодня Коста тренировался по обычной программе. Я уже говорил: я не измению своего мнения по Косте. Сезон для него вышел не очень удачным, ко всему добавились травмы, но я уверен, что в следующем сезоне он выступит еще лучше", - цитирует Симеоне Goal.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Коста Симеоне Атлетико Ла Лига
Сегодня, 17:02
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