Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Б
|32
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Сельта
|33
|35
|15
|Жирона
|33
|34
|16
|Вильярреал
|32
|33
|17
|Леванте
|32
|33
|18
|Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25
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Диего Симеоне: проблему с Костой решили в тот же день
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал инцидент с нападающим команды Диегу Костой.
Форвард накануне самовольно покинул тренировку команды, однако сегодня вернулся к занятиям в составе мадридцев.
"Я с самого начала сказал все предельно ясно. Это была внутренняя проблема, и мы решили ее в тот же день. Сегодня Коста тренировался по обычной программе. Я уже говорил: я не измению своего мнения по Косте. Сезон для него вышел не очень удачным, ко всему добавились травмы, но я уверен, что в следующем сезоне он выступит еще лучше", - цитирует Симеоне Goal.
"Спорт-Экспресс"
Форвард накануне самовольно покинул тренировку команды, однако сегодня вернулся к занятиям в составе мадридцев.
"Я с самого начала сказал все предельно ясно. Это была внутренняя проблема, и мы решили ее в тот же день. Сегодня Коста тренировался по обычной программе. Я уже говорил: я не измению своего мнения по Косте. Сезон для него вышел не очень удачным, ко всему добавились травмы, но я уверен, что в следующем сезоне он выступит еще лучше", - цитирует Симеоне Goal.
"Спорт-Экспресс"
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