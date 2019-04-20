Диего Симеоне: проблему с Костой решили в тот же день

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал инцидент с нападающим команды Диегу Костой.Форвард накануне самовольно покинул тренировку команды, однако сегодня вернулся к занятиям в составе мадридцев."Я с самого начала сказал все предельно ясно. Это была внутренняя проблема, и мы решили ее в тот же день. Сегодня Коста тренировался по обычной программе. Я уже говорил: я не измению своего мнения по Косте. Сезон для него вышел не очень удачным, ко всему добавились травмы, но я уверен, что в следующем сезоне он выступит еще лучше", - цитирует Симеоне Goal.