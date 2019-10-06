Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился мнением о нынешнем состоянии армейцев.
"Гончаренко далеко не топ-тренер. ЦСКА при нем не прогрессирует, особенно молодежь. Когда брали молодых игроков, был расчет на их дальнейший прогресс. Обляков в "Уфе" и в ЦСКА — две большие разницы. Первые полгода в ЦСКА Обляков обыгрывал, мог отдать скрытую передачу. Сейчас он играет назад и поперек.
Я убежден, что игрок центра поля типа Ахметова не может постоянно играть поперек и назад. Чалов играет в команде, потому что других футболистов нет. Прошлый сезон Чалов отлично провел. В этом он забил четыре мяча. Другие люди, которые вызываются в сборную, — уже 10", - цитирует Широкова "Матч ТВ".
Роман Широков: Гончаренко далеко не топ-тренер. ЦСКА при нем не прогрессирует
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