"Когда Антон находится в оптимальном функциональном состоянии, он вполне способен делать это. Но пока он провел не так много матчей в новом сезоне. Хотя по потенциалу Антон способен исполнить роль Алексея", - цитирует Непомнящего RT.
Ранее сообщалось, что Алексей продолжит карьеру в "Аталанте".
В нынешнем сезоне на счету Антона Миранчука 4 игры в чемпионате России и 1 забитый мяч.
"Локомотив" в 5 турах набрал 7 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице.
Непомнящий ответил, готов ли Антон Миранчук взять на себя роль лидера в "Локомотиве" в случае ухода брата Алексея
Российский специалист Валерий Непомнящий считает, что полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук может стать лидером железнодорожников в случае ухода из команды его брата Алексея Миранчука.
Фото: © ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!