ЦСКА показал, что осталось за кадром видео с Оличем
– Все, что осталось за кадром. Сказ о том, как на ВЭБ Арене встретились Антарес и Ивица Олич, –говорится в подписи к видео.
Олич был назначен главным тренером "армейцев" 23 марта 2021 года после увольнения с этой должности Виктора Гончареко. Ранее Ивица работал в тренерском штабе Златко Далича в сборной Хорватии.
ЦСКА одержал победу в первом домашнем матче российской Премьер-лиги с новым тренером. Красно-синие обыграли "Ротор" со счетом 2:0. Голами отметились нападающие Чидера Эджуке и Саломон Рондон.
После 25 туров "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице Чемпионата России, набрав 46 очков.
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