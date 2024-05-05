– Мне трудно что-либо комментировать, потому что еще недавно Серега держался. Команда выступала хорошо. Вот эта серия из поражений привела ко всему. Честно сказать, не ожидал, что так произойдет.
Напомним, Сергей Юран стал главным тренером “Пари НН” весной 2023 года. В апреле текущего года российский специалист был уволен с поста рулевого нижегородского клуба. 4 мая стало известно о том, что Юрану нашли замену. Его на посту наставника “Пари НН” заменил сербский специалист Саша Илич. С ним был заключен контракт до лета 2025 года.
Источник: “СЭ”
Мостовой — об отставке Юрана: не ожидал, что так произойдет
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался об увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера “Пари НН”.
Фото: ФК "Пари НН"