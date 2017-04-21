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КДК НСФЛ дисквалифицировал 13 игроков за драку в матче студенческой лиги

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал о решениях по инциденту с дракой в матче студенческой лиги, которые были приняты по итогам заседания КДК НСФЛ.

Инцидент произошёл в Москве 13 апреля во время матча Премьер-группы Высшего дивизиона Всероссийских соревнований по футболу среди команд образовательных организаций высшего образования, между командами УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный).

"КДК дисквалифицировал у команды ЧГУ 10 игроков. Дисквалификации разные, от 6 до 10 матчей. У УрФУ дисквалифицировано 3 игрока на 6 матчей", - цитирует Мейтина "Чемпионат.сом".
Теги: Мейтин
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