Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:42
Уэйн Руни: завоевание трофеев с "Эвертоном" будет вершиной карьеры. Я носил пижаму в цветах команды 13 лет
Уэйн Руни: завоевание трофеев с "Эвертоном" будет вершиной карьеры. Я носил пижаму в цветах команды 13 лет
17:09
Компания, связанная с Марком Цукербергом, собирается выкупить "Тоттенхэм" за миллиард фунтов (3)
Компания, связанная с Марком Цукербергом, собирается выкупить "Тоттенхэм" за миллиард фунтов (3)
16:56
Гендиректор "СКА-Хабаровск": самые дорогие билеты на матч с "Зенитом" будут стоить 300 рублей, надеемся заполнить стадион (2)
Гендиректор "СКА-Хабаровск": самые дорогие билеты на матч с "Зенитом" будут стоить 300 рублей, надеемся заполнить стадион (2)
16:43
Роналду решил остаться в "Реале" (1)
Роналду решил остаться в "Реале" (1)
14:14
Андрей Будогосский: уважаю Талалаева. Но арбитр был прав – пенальти назначен за убиенное нарушение правил (1)
Андрей Будогосский: уважаю Талалаева. Но арбитр был прав – пенальти назначен за убиенное нарушение правил (1)
13:17
Игорь Шалимов: не могу сказать, что в целом со "Славией" сыграли хорошо, но были положительные отрезки (1)
Игорь Шалимов: не могу сказать, что в целом со "Славией" сыграли хорошо, но были положительные отрезки (1)
12:23
Ричард Паунд потребовал независимого расследования по делу о допинге в российском футболе (34)
Ричард Паунд потребовал независимого расследования по делу о допинге в российском футболе (34)
11:38
Анатолий Давыдов: задача у нашей команды немного другая – подготовить наших петербургских ребят (3)
Анатолий Давыдов: задача у нашей команды немного другая – подготовить наших петербургских ребят (3)
09:44
Игорь Черевченко: предупреждал ребят, что к первым турам чемпионата все команды подходят в одинаковом состоянии (2)
Игорь Черевченко: предупреждал ребят, что к первым турам чемпионата все команды подходят в одинаковом состоянии (2)
Гендиректор "СКА-Хабаровск": самые дорогие билеты на матч с "Зенитом" будут стоить 300 рублей, надеемся заполнить стадион
Встреча первого тура РФПЛ между "СКА-Хабаровском" и петербургским "Зенитом" должна собрать в Хабаровске полный стадион, заявил агентству "Р-Спорт" генеральный директор дальневосточного клуба Олег Флегонтов.
Хабаровчане заняли четвертое место в первенстве ФНЛ в минувшем сезоне, а в стыковых матчах по сумме двух игр оказались сильнее "Оренбурга" и впервые в истории пробились в РФПЛ. Встреча "СКА-Хабаровск" - "Зенит" состоится 16 июля.
"Мы с понедельника начинаем продавать билеты на матч нашей команды с "Зенитом", и я надеюсь, что стадион будет полностью заполнен, - сказал в телефонном разговоре Флегонтов. - Интерес к игре огромный - по поводу билетов нам звонят болельщики не только из Хабаровска, но и из Благовещенска, Комсомольска-на Амуре, Нерюнгри, Петропавловска-Камчатского, городов Якутии. Понятно, что какое-то количество мест по квоте, десятую часть, мы отдадим болельщикам "Зенита". Я надеюсь, что наш стадион будет полностью заполнен".
"Наша арена вмещает 15 200 зрителей, - добавил собеседник агентства. - Самые дорогие билеты у нас будут стоить 300 рублей, попечительский совет клуба принял такое решение, поскольку мы не ставим задачу получить максимальную прибыль от продажи билетов. Для нас главное - доставить удовольствие всем любителям футбола нашего региона и порадовать наших болельщиков".
Хабаровчане заняли четвертое место в первенстве ФНЛ в минувшем сезоне, а в стыковых матчах по сумме двух игр оказались сильнее "Оренбурга" и впервые в истории пробились в РФПЛ. Встреча "СКА-Хабаровск" - "Зенит" состоится 16 июля.
"Мы с понедельника начинаем продавать билеты на матч нашей команды с "Зенитом", и я надеюсь, что стадион будет полностью заполнен, - сказал в телефонном разговоре Флегонтов. - Интерес к игре огромный - по поводу билетов нам звонят болельщики не только из Хабаровска, но и из Благовещенска, Комсомольска-на Амуре, Нерюнгри, Петропавловска-Камчатского, городов Якутии. Понятно, что какое-то количество мест по квоте, десятую часть, мы отдадим болельщикам "Зенита". Я надеюсь, что наш стадион будет полностью заполнен".
"Наша арена вмещает 15 200 зрителей, - добавил собеседник агентства. - Самые дорогие билеты у нас будут стоить 300 рублей, попечительский совет клуба принял такое решение, поскольку мы не ставим задачу получить максимальную прибыль от продажи билетов. Для нас главное - доставить удовольствие всем любителям футбола нашего региона и порадовать наших болельщиков".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.