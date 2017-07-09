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Гендиректор "СКА-Хабаровск": самые дорогие билеты на матч с "Зенитом" будут стоить 300 рублей, надеемся заполнить стадион

Встреча первого тура РФПЛ между "СКА-Хабаровском" и петербургским "Зенитом" должна собрать в Хабаровске полный стадион, заявил агентству "Р-Спорт" генеральный директор дальневосточного клуба Олег Флегонтов.

Хабаровчане заняли четвертое место в первенстве ФНЛ в минувшем сезоне, а в стыковых матчах по сумме двух игр оказались сильнее "Оренбурга" и впервые в истории пробились в РФПЛ. Встреча "СКА-Хабаровск" - "Зенит" состоится 16 июля.

"Мы с понедельника начинаем продавать билеты на матч нашей команды с "Зенитом", и я надеюсь, что стадион будет полностью заполнен, - сказал в телефонном разговоре Флегонтов. - Интерес к игре огромный - по поводу билетов нам звонят болельщики не только из Хабаровска, но и из Благовещенска, Комсомольска-на Амуре, Нерюнгри, Петропавловска-Камчатского, городов Якутии. Понятно, что какое-то количество мест по квоте, десятую часть, мы отдадим болельщикам "Зенита". Я надеюсь, что наш стадион будет полностью заполнен".

"Наша арена вмещает 15 200 зрителей, - добавил собеседник агентства. - Самые дорогие билеты у нас будут стоить 300 рублей, попечительский совет клуба принял такое решение, поскольку мы не ставим задачу получить максимальную прибыль от продажи билетов. Для нас главное - доставить удовольствие всем любителям футбола нашего региона и порадовать наших болельщиков".
Теги: СКА-Хабаровск Зенит
Сегодня, 16:56
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№2 Написал: нетрал (Сегодня, 17:18) #
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ЭТО ДАРОМ!
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 17:02) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы,порадуйте страну,устройте теплый прием сборищу питерских мажоров,победы вам мужики!
Регистрация: 20.04.2017
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