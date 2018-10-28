"Тамбов" выходит на чистое первое место. Обзор 19-го тура ФНЛ

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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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22:47
"Как ничья, вроде выиграли мы, нет?". Газинский пытается переубедить корреспондента "Матч ТВ" (видео) (8)
"Как ничья, вроде выиграли мы, нет?". Газинский пытается переубедить корреспондента "Матч ТВ" (видео) (8)
22:11
Юрий Газинский: за красивый футбол очки не дают. Зато сегодня выиграли при не лучшей игре (видео) (1)
Юрий Газинский: за красивый футбол очки не дают. Зато сегодня выиграли при не лучшей игре (видео) (1)
21:15
Руководство "Спартака" завтра встретится с коллегами из "Ростова" по поводу расторжения контракта Карпина (53)
Руководство "Спартака" завтра встретится с коллегами из "Ростова" по поводу расторжения контракта Карпина (53)
19:28
Анзор Кавазашвили: как отнесусь к назначению Карпина в "Спартак"? Да никак – главное, чтобы команда заиграла (3)
Анзор Кавазашвили: как отнесусь к назначению Карпина в "Спартак"? Да никак – главное, чтобы команда заиграла (3)
18:23
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (17)
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (17)
17:14
Массимо Каррера приехал на матч юрмальского "Спартака", фанаты провели акцию поддержки тренера (4)
Массимо Каррера приехал на матч юрмальского "Спартака", фанаты провели акцию поддержки тренера (4)
17:00
Денис Глушаков вместе со "Спартаком" отправился в Казань, Зе Луиш и Адриано остались в Москве (37)
Денис Глушаков вместе со "Спартаком" отправился в Казань, Зе Луиш и Адриано остались в Москве (37)
16:21
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
16:15
"Витесс" Слуцкого победил "Фортуну Сит", игрок его команды забил гол ударом через себя (видео) (20)
"Витесс" Слуцкого победил "Фортуну Сит", игрок его команды забил гол ударом через себя (видео) (20)
16:08
"Хетафе" обыграл "Бетис"
"Хетафе" обыграл "Бетис"
"Тамбов" выходит на чистое первое место. Обзор 19-го тура ФНЛ
"Томь" и "Тамбов" долгое время шли вровень, но на самом финише первого круга команда Баскакова все-таки потеряла очки. О самых главных событиях отчетного тура ФНЛ - в обзоре Rusfootball.info
"Тамбов" с трудом победил "Ротор"
Команда из Волгограда перед игрой с одним из лидеров ФНЛ набрала приличный ход - 10 матчей без поражений. "Тамбов" тоже увяз в жестких построениях Роберта Евдокимова, но все-таки нашел в себе силы додавить хозяев. На 36-й минуте Дмитрий Чистяков вывел гостей вперед, но сразу после перерыва Камиль Муллин восстановил равновесие. "Ротор" упорно оборонялся, но "Тамбову" помог старый дедушкин способ - "навальный футбол". На 92-й минуте мяч в чужой штрафной отскочил к Кленкину, который уверенно перевел снаряд в сетку ворот. Беспроигрышная серия "Ротора" завершилась.
"Томь" играет вничью со "Спартаком-2"
Очень близка была "Томь" к тому, чтобы продолжить свою победную поступь, но в дело вмешался Евгений Кукуляк - арбитр, который просто обожает высматривать поводы для назначения пенальти. Команда Баскакова в первом тайме хоть и уступила по владению мячом, но атаковала острее - сразу после перерыва это дало результат в виде гола Кухарчука. Все шло к победе "Томи", но на последней минуте основного времени усмотрел упомянутый выше Кукуляк фол в штрафной гостей и назначил пенальти, который уверенно реализовал Пантелеев. "Спартак-2" вновь спасается в самой концовке, а "Томь" отпускает "Тамбов"
Подъем "Авангарда"
С учетом очередной осечки "Спартака-2" хороший шанс улучшить свое турнирное положение появлялся у команды из Курска. Дома "Авангард" уверенно обыграл "Сибирь", и счет 3:2 совсем не отражает ход матча - хозяева владели большим преимуществом (10:4 по ударам в створ) и к 77-й минуте вели 3:1. Голами отметились Земсков, Минаев и Акбашев. У "Сибири" забили Свежов и на самых последних секундах Чеботару. "Авангард" прыгает на третье место, но говорить о чем-то вообще рано - плотность в таблице очень серьезная.
Внезапное поражение "Нижнего Новгорода"
Вот вроде бы только команда Черышева залезла в зону стыков, как тут же откатилась назад - Вадим Евсеев потихоньку приводит "СКА-Хабаровск" в чувство и добился очередного уже выездного успеха. Судьбу матча решил красивый удар Лукаша Секульски на 61-й минуте матча. "Нижний Новгород" до пропущенного гола играл вяло, за что и поплатился. Однако, хозяева имели шанс спастись в самой концовке - Делькину не хватило нескольких сантиметров, чтобы переправить мяч в ворота.
Результативная ничья "Армавира" и "Краснодара-2"
Матчи "Краснодара-2" редко бывают скучными - команда любит атаковать, а в последних турах полюбила еще и пропускать. Причем опять команда Пикущака на ровном месте упустила комфортное преимущество - к 34-й минуте "Краснодар-2" вел в два мяча, отличились Григорян (не Александр) и Уткин. "Армавир" быстро сократил разницу в счете, помог Дышеков, а сразу после перерыва забил Дмитрий Каюмов, воспитанник московского "Спартака", если помните такого. Более того, "Армавир" вообще вышел вперед - центрдеф Мирошниченко пробил Сафонова. Но под занавес матча Сулейманов сравнял счет и... Сразу же удалился с поля. За снятую при праздновании гола майку форвард получил вторую желтую карточку. Эффектная горячая южная ничья.
Осечка "Сочи" и результаты других матчей
В последних турах "Сочи" вернулся в борьбу за зону стыковых матчей, но вот выезд в Ярославль вряд ли можно назвать удачным - по ходу игры команде Точилина пришлось отыгрываться после гола Гелояна, Померко восстановил паритет, но на большее "Сочи" уже не хватило. Ничья оставляет команду на седьмом месте.
Игорь Шалимов прямо как Жозе Моуринью - находится на грани увольнения, но не дает окончательного повода себя убрать. На этот раз "Химки" переломили ход матча с "Чертаново" и добились волевой победы 3:2. На голы Зиньковского и Глушенкова хозяева ответили выстрелом Алиева и дублем вышедшего на замену Белоуса.
"Балтика" минимально обыграла "Мордовию" - единственный гол в матче забил главный Пуйоль мира ФНЛ Андрей Буйволов. "Тюмень" на выезде не смогла обыграть даже "Зенит-2" (0:0), а "Факел" и "Луч" разошлись миром 1:1.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
"Тамбов" с трудом победил "Ротор"
Команда из Волгограда перед игрой с одним из лидеров ФНЛ набрала приличный ход - 10 матчей без поражений. "Тамбов" тоже увяз в жестких построениях Роберта Евдокимова, но все-таки нашел в себе силы додавить хозяев. На 36-й минуте Дмитрий Чистяков вывел гостей вперед, но сразу после перерыва Камиль Муллин восстановил равновесие. "Ротор" упорно оборонялся, но "Тамбову" помог старый дедушкин способ - "навальный футбол". На 92-й минуте мяч в чужой штрафной отскочил к Кленкину, который уверенно перевел снаряд в сетку ворот. Беспроигрышная серия "Ротора" завершилась.
"Томь" играет вничью со "Спартаком-2"
Очень близка была "Томь" к тому, чтобы продолжить свою победную поступь, но в дело вмешался Евгений Кукуляк - арбитр, который просто обожает высматривать поводы для назначения пенальти. Команда Баскакова в первом тайме хоть и уступила по владению мячом, но атаковала острее - сразу после перерыва это дало результат в виде гола Кухарчука. Все шло к победе "Томи", но на последней минуте основного времени усмотрел упомянутый выше Кукуляк фол в штрафной гостей и назначил пенальти, который уверенно реализовал Пантелеев. "Спартак-2" вновь спасается в самой концовке, а "Томь" отпускает "Тамбов"
Подъем "Авангарда"
С учетом очередной осечки "Спартака-2" хороший шанс улучшить свое турнирное положение появлялся у команды из Курска. Дома "Авангард" уверенно обыграл "Сибирь", и счет 3:2 совсем не отражает ход матча - хозяева владели большим преимуществом (10:4 по ударам в створ) и к 77-й минуте вели 3:1. Голами отметились Земсков, Минаев и Акбашев. У "Сибири" забили Свежов и на самых последних секундах Чеботару. "Авангард" прыгает на третье место, но говорить о чем-то вообще рано - плотность в таблице очень серьезная.
Внезапное поражение "Нижнего Новгорода"
Вот вроде бы только команда Черышева залезла в зону стыков, как тут же откатилась назад - Вадим Евсеев потихоньку приводит "СКА-Хабаровск" в чувство и добился очередного уже выездного успеха. Судьбу матча решил красивый удар Лукаша Секульски на 61-й минуте матча. "Нижний Новгород" до пропущенного гола играл вяло, за что и поплатился. Однако, хозяева имели шанс спастись в самой концовке - Делькину не хватило нескольких сантиметров, чтобы переправить мяч в ворота.
Результативная ничья "Армавира" и "Краснодара-2"
Матчи "Краснодара-2" редко бывают скучными - команда любит атаковать, а в последних турах полюбила еще и пропускать. Причем опять команда Пикущака на ровном месте упустила комфортное преимущество - к 34-й минуте "Краснодар-2" вел в два мяча, отличились Григорян (не Александр) и Уткин. "Армавир" быстро сократил разницу в счете, помог Дышеков, а сразу после перерыва забил Дмитрий Каюмов, воспитанник московского "Спартака", если помните такого. Более того, "Армавир" вообще вышел вперед - центрдеф Мирошниченко пробил Сафонова. Но под занавес матча Сулейманов сравнял счет и... Сразу же удалился с поля. За снятую при праздновании гола майку форвард получил вторую желтую карточку. Эффектная горячая южная ничья.
Осечка "Сочи" и результаты других матчей
В последних турах "Сочи" вернулся в борьбу за зону стыковых матчей, но вот выезд в Ярославль вряд ли можно назвать удачным - по ходу игры команде Точилина пришлось отыгрываться после гола Гелояна, Померко восстановил паритет, но на большее "Сочи" уже не хватило. Ничья оставляет команду на седьмом месте.
Игорь Шалимов прямо как Жозе Моуринью - находится на грани увольнения, но не дает окончательного повода себя убрать. На этот раз "Химки" переломили ход матча с "Чертаново" и добились волевой победы 3:2. На голы Зиньковского и Глушенкова хозяева ответили выстрелом Алиева и дублем вышедшего на замену Белоуса.
"Балтика" минимально обыграла "Мордовию" - единственный гол в матче забил главный Пуйоль мира ФНЛ Андрей Буйволов. "Тюмень" на выезде не смогла обыграть даже "Зенит-2" (0:0), а "Факел" и "Луч" разошлись миром 1:1.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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